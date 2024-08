Plástico eres y en plástico te convertirás

En Tierra de Campos el verano da comienzo con la cosecha del cereal, como marca el calendario de San Isidoro en León. No con la llegada masiva de esos forasteros que quieren con locura su pueblo, pero no lo suficiente como para vivir en él todos los días del año, trabajar, mover la economía, tener escolarizados a los hijos y solicitada la tarjeta sanitaria.

Por lo que, aunque este año la climatología haya retrasado la labor de las máquinas, ya llevamos recorrido un buen trecho de estío. Además, con tantas fiestas y verbenas, magnificadas para atraer y mantener a los turistas, el verano se hace más verano.

Más verano todavía porque a la chavalería le ha entrado la fiebre del sábado DJ. Da igual el pueblo que atravieses, la C-15 se desliza sola propulsada por unos graves atronadores. Y el interior refulge con luces de colores, como en un buen viaje al Haight-Ashbury, el legendario barrio psicodélico de San Francisco.

Pero aparte de la canción insípida de Karol G y las protestas turismofóbicas, las vacaciones de verano en el mundo real, y no en ese universo paralelo que se inventa cada día la tele para mantener en silencio a los corderos, se avecinaban in-tri-gan-tes tras el sabotaje a la planta de Tesla en Berlín.

Switch Off se denomina esta estrategia mundial de eco-activismo.

Apaga la Máquina, Destruye la Máquina, que se traduciría a la poética lengua que compartimos millones de humanos por todo el planeta. Y que iguala a una austera pastora de ovejas con Quevedo el bueno, el de "Ah de la vida. ¿Nadie me responde?". La mismita misma, de la que algunos cazurros reniegan.

Hace apenas unos días, unos ecologistas chilenos muy cabreados con su Gobierno zurdo y de izquierdas en la teoría, pero a efectos prácticos más liberal que Irene Montero yéndose de xtreme shopping a Nueva York con su cuadrilla en el Falcon, se han dedicado a quemar camiones de una cementera altamente contaminante. Y que, para mayor gloria de este sistema extractivista y expoliador, está robando impunemente la tierra sagrada de los mapuches.

Apaga la Máquina, Destruye la Máquina, suena a tirar la toalla con la concienciación ecológica, a rabia, desesperación y a un No Future. De-ses-pe-ra-ción, la palabra que expresa a la perfección un sentimiento que no se le desea a nadie: el de una pastora asistiendo impotente a la muerte por exceso de calor de sus corderos.

Por lo que el próximo año, Darwin mediante y su no sobreviven los más fuertes sino los que mejor se adaptan, la paridera de agosto desaparecerá del calendario, rescatando enero como mes de partos porque ya no hace frío ni nada que se le parezca. Lo que sea, por no obligar a mis lanudas compañeras de trabajo a vagar por este desierto cerealista sin oasis y bien cargadas de ubres y barrigas.

Mensaje no tan subliminal a todos esos veganos talibanizados que me han rebautizado como explotadora de ovejas: Ojalá los jornaleros precarizados, y esos campesinos endeudados que cultivan vegetales con V de Go Vegan tuvieran a alguien que se preocupara tanto por su bienestar animal humano, como lo tienen mis ovejas.

¿Para cuándo una etiqueta Cruelty Free, libre de crueldad con el sector primario? Y punto final, porque ciertos animalistas antihumanistas no se merecen más dedicación, ni desvelos.

A vueltas con el tirar la toalla con la concienciación ecológica, la rabia, la desesperación y el No Future, en Inglaterra es noticia la severa condena penal, cinco años de cárcel, para unos defensores de la naturaleza que han protestado cortando la autopista M25 de Londres, y según la Ley de Orden Público y los mercenarios de la justicia que la han aplicado, "interfirieron con la infraestructura nacional".

En nuestro país los ambientalistas son los nuevos etarras. Es una estrategia global y generalizada, la de acosar y neutralizar a quienes se oponen al desarrollo insostenible

Parejo a lo que sucede en nuestro país, donde los ambientalistas son los nuevos etarras. Pero es que esta es una estrategia global y generalizada, la de acosar y neutralizar a quienes se oponen al desarrollo insostenible. Y por esto mismo el pasado verano, la fiscalía general del Estado en su memoria anual calificaba ya de amenaza terrorista las protestas ecologistas contra la inacción del Gobierno más progresista de la historia para frenar el caos climático.

Inacción como la de Salvador Illa, que ha nombrado consejero medioambiental de su gobierno transversal al ex director de un grupo turístico favorable a la ampliación del aeropuerto de Barcelona, y cuyo mérito para ocupar el cargo es que sabe distinguir una cigüeña de un cuervo. Verbigracia, el susodicho prócer se define como un apasionado de la ornitología.

Criticamos a los políticos por su inacción, pero nosotros elegimos a esos mismos políticos. Criticamos a los políticos por su inacción, pero todos seguimos consumiendo bazofia como si no fuera a haber un mañana. Sabemos que nuestro consumismo devora recursos naturales a un nivel inasumible carcomiendo el planeta, envenenando y matando toda forma de vida. Nos autodestruimos, y aún así no podemos parar de comprar.

Destripe: habrá un mañana, pero será más caluroso todavía.

Nuestra morralla ha logrado incluso crear islas enteras conformadas por plásticos en mares y océanos, donde ya anidan hasta las aves. Plástico en el agua que bebemos, plástico en la comida, plástico que satura el estómago de incontables animales marinos necropsiados. Plástico que la Ciencia encuentra en análisis de sangre, semen y placentas humanas.

Somos plástico, y en plástico nos convertiremos. Y será por nuestra culpa.

Ganadera y escritora

