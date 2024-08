Zamora: Abocada (o no) a un triunfal (o no) final

Zamora es como un sueño al que a nadie le hace soñar, como un escueto surgir en alguna escueta conversación entre dos personas más bien escuetas. Lo cierto es que Zamora, como provincia, ni es ni aspira a ser algo más de lo que es. La inexistencia para el resto de España.

Pero es que también dicha inexistencia está siendo física, no es que la despoblación esté por venir, es que en muchos casos vino y se fue porque ya no hay ni gente para irse. Las causas ya las conocemos: falta de oportunidades, población muy envejecida, baja natalidad y largo etcétera, pero la causa principal se omite y son los propios zamoranos. No de aquellos que se van por falta de oportunidades, sino de aquellos que viven en la provincia y se resignan y acomodan en la inmundicia demográfica y económica que sufre la provincia.

Sin embargo la finalidad de este texto no será la de replicar al resto porque primero no conseguiré nada y segundo, como zamorano, automáticamente estaría incluyéndome en ese grupo de gente que se resigna a la situación actual, ni tampoco comenzaré a relatar las causas de por qué Zamora está en la situación que está porque ya se han dicho multitud de veces en multitud de medios las causas de la despoblación.

Lo que quiero es ensalzar el poder de la gente de aquí, porque tal vez esa sea la única oportunidad de salvar esta provincia de un triste final. Con esto me refiero al poder político con el voto de cada uno, pero mucho más importante, el poder civil, el de unión de todos los ciudadanos para luchar por nuestro derecho de vivir en dignidad y en igualdad de condiciones que aquel que viva en otra parte del país y que por su origen posea mayores recursos que nosotros.

La mayor condena de la gente de esta provincia es y probablemente seguirá siendo la falta de voluntad ciudadana de cambio, bien por infravalorar el poder de ejercer nuestros derechos civiles, bien por el acomodamiento de una población envejecida y acostumbrada a la resignación desde siglos. No todo está perdido, ni mucho menos.

Rubén Herrero Villar

Suscríbete para seguir leyendo