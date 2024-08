Señora azul y la costumbre

Por estas fechas, hace cincuenta años, que Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán publicaron Señora azul, en el álbum se incluye una canción Nuestro problema, "La costumbre engendró el aburrimiento entre los dos, no sabemos si dejarlo o seguir será mejor…". Vuelvo a ver Herida de Louis Malle, una historia de obsesiones, de pasiones, de relaciones imposibles, un triángulo de padre, hijo y amante/prometida. Una relación emocionante, apasionada, nada aburrida.

Las empresas nos invitan continuamente a ser alocados, rebeldes, a huir de la costumbre, "stay hungry, stay foolish", ya saben, aunque duela. Nos prefieren heridos antes que aburridos. Desde siempre los marketianos saben que no hay cliente más fácil que el excepcional aprendiz de genio, el rebelde. "Rebelarse vende", de los profesores canadienses Joseph Heath y Andrew Potter lo explica perfectamente. Nos quieren genios para vendernos colonias. La revolución es llevar un polo 198. Los más anti mercado son los que más camisetas venden. Han convertido el parlamente es puro Product Placement. Los tipos con vidas sencillas, tibias, ¿aburridas?, no compran mucho bote de colonia para sentirse salvajes, seductores e irresistibles. Una colonia que solo huele bien es más barata. El desamor vende más que el amor, la nostalgia más que el carpe diem, la pasión más que "la estufa, dos gatos y tele en color", las mascotas más que las personas, lo intangible más que lo tangible, la imagen más que la reputación, y en este plan.

El arte dejó hace tiempo de ser vanguardia para convertirse en escandaloso entretenimiento, en manos de nostálgicos sin talento o en genios sin la decencia de cumplir con la máxima ley de la genialidad: morirte antes de los treinta

El problema es que del ¿inocuo? Marketing la rebelde genialidad ha saltado a otros lados menos inocentes. La política tiene que ser emocionante, nadie vota porque las calles estén limpias y los trenes lleguen a su hora. Está llena de nostálgicos de un pasado que nunca fue o de vendedores de fatuos futuros. Entretanto, ¿quién recoge la basura, quien nos opera del apéndice o quien se preocupa de que la chavalada sepa multiplicar? La economía también tiene que ser apasionante, preferimos invertir en empresas que nos llevan a Marte o a universos paralelos que en empresas que se limitan a cumplir con sus compromisos. Preferimos expectativas a certezas. Los bytes a los átomos. La promesa de beneficio al beneficio. El arte dejó hace tiempo de ser vanguardia para convertirse en escandaloso entretenimiento, en manos de nostálgicos sin talento o en genios sin la decencia de cumplir con la máxima ley de la genialidad: morirte antes de los treinta. Pelmazos. Vuestro escándalo es como ser nudista en una orgía. La universidad, renuncia a su papel de templo del conocimiento abducida por la burocracia del paper y las habilidades profesionales, las magufadas han arraigado y no hay atisbo de pensamiento crítico. Entretanto la ciudadanía se entretiene ligando en Tinder, comiendo en Uber Eats, viajando barato en Ryan Air y alojándose en AirBNB para vivir la experiencia. Quedan pocos que declaren, "No quiero ser una experiencia. Quiero ser un bar, un bar de barrio" ahora que ya no hay bares de barrio.

¿Y?, pues que "Si me das a elegir, me quedo contigo".

