Caos total

Dice el ministro Puente (qué bien haría estando calladito) que las noticias que aparecen por doquier sobre el caos en la estación de Chamartín son bulos, "fakes", inventos de los medios de comunicación que no tienen nada mejor que hacer en verano. Lejos de asumir su responsabilidad pasa al ataque que es el terreno en el que parece encontrarse mejor, aunque no tenga razón. Y no la tiene, ni en este caso ni en tantos otros.

Una vez más el ministro voceras del Gobierno de España ha utilizado la red social X, que parece ser su favorita, para asomarse a demostrar sus dotes de cinismo. Es un cínico a la altura de los más grandes del mundo. Aun conociendo la verdad, aun sabiendo que los usuarios han subido videos incontestables, Oscar Puente sigue manteniendo que eso de los colapsos y el caos en la conocida estación madrileña son noticias falsas que se están trasladando por algunos medios que difunden imágenes que no se corresponden al día de hoy, refiriéndose en concreto a la incidencia eléctrica producida hace pocas fechas.

Este señor no se entera de lo que vale un peine. El caos en Chamartín se multiplica y de ello dan fe cientos de pasajeros entre los que me encuentro. Aunque el ministro no quiera reconocerlo, siempre que surge una incidencia los pasajeros acabamos hacinados, sin que nadie nos dé explicación alguna, sin que nadie haga nada por aliviar el calor y la tensión que se sufre en esas agonizantes esperas.

El ministro se empeña en que todo va bien y habla ex cáthedra. Seguro que cuando le informan no le hurtan nada, pero ahí está él para hacer de la verdad una "fake", para hacer de la realidad una mentira gubernamental. Una vez que un miembro del Gobierno se pronuncia, la cosa adquiere caracteres gubernamentales. La rapidez, como pretende el ministro, no es la norma en la solución de los problemas que achacan a la estación de Chamartín, a Renfe y a todo ese conglomerado de despropósitos de los que, a la hora de rendir cuentas, nadie tiene la culpa. Y mucho menos el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Una movilidad que ya es insostenible debido al caos total.

