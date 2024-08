Anónimo, ya saben, es uno de los grandes autores de la literatura universal. Firma muchos y grandes clásicos. Aunque es dudoso que quienes los escribieron quisieran que no se supiera su autoría. Más bien se perdió en la noche de los tiempos. O respondía a creaciones colectivas, sin autor definido, como los grandes relatos orales, que cada cual recreaba, adornaba y completaba a su gusto. Y en algunas ocasiones, las menos, sí que se buscaría el anonimato, porque lo escrito podía costarte la ruina y la vida, por meterte contra quien no debías. De nuestros tiempos no creo que quede obra maestra alguna firmada por el tal "Anónimo". Pero basura, ¡buf!, va a quedar toneladas y toneladas. En las llamadas redes sociales en particular.

Se acaba de formar un cierto revuelo o cacareo en esos lugares de la teleraña universal porque el fiscal de delitos de odio ha sugerido poner límites al anonimato que las domina y pervierte. En los X (antes Twitter), Instagram, Tiktok, Bluesky, Facebook y similares la mayoría se inventa un seudónimo indescrifrable y desde él juzga sin piedad, descalifica o pone a caer de un burro a quien le parece. Quienes, en cambio, vamos con nuestro nombre y foto real por delante es obvio que nos tanteamos la ropa antes de soltar una burrada. Es algo que conocemos bien los periodistas. Los diarios como este no permiten que los lectores escriban cartas para su publicación sin acreditar su identidad real y sin subterfugios. Quien quiera publicar dando su opinión que tenga el valor de dar la cara. Qué menos. Bueno, pues al mentado fiscal le están cayendo chuzos de punta, en las redes obviamente, por su sugerencia. Censor es lo más suave que le están diciendo.

¿Pero de veras es censura pedir que quien exprese una opinión pública lo haga con su identidad real? Yo estimo que no. La censura es impedir la libre expresión de esa opinión. ¿Pero qué valor tiene si quien la expresa se esconde y no sabemos si es una personal real, un robot, alguien interesado o un acreditado y despreciable creador de bulos? Siempre he defendido que los males de las redes sociales, cada vez más tóxicas, se remediarían, en su mayor parte, prohibiendo el anonimato. Quien desee opinar en la plaza pública, que empiece por decirnos quién es. Verían como de inmediato desaparecían los bulos en una gran porcentaje y no digamos los insultos o descalificaciones sumarias. Nada hay más cobarde que insultar desde detrás de una pared, un antifaz o una identidad falsa. El anonimato debería de ser inadmisible. Si lo que escribes desde él no lo harías nunca con tu foto y nombre real, ¿qué dice eso de ti y de tus "opiniones"?

El fiscal de delitos de odio propone poner límites. Yo voy más allá. Di quién eres y ya, si eso, hablamos.

