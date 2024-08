Volviendo de Guimaré

De regreso de la excursión, más o menos cotidiana, rodaba veloz con la BH de color azul que me habían regalado mis padres por haber sacado buenas notas en el Instituto. En aquel momento, ya muy cerca del comienzo de la ciudad, la carretera enfrentaba una cuesta abajo de considerable pendiente. A la derecha comenzaban a aparecer las siluetas de algunas casas de pequeña altura que correspondían al barrio de San Isidro. Había estado, como otras muchas veces, en Guimaré, un lugar de relajo, con praderas y una fuente de agua fresca con un sabor delicioso que quitaba la sed que suele acumularse durante el verano.

Pues eso, que enfrentaba aquella bajada con el brío y la velocidad que suele acompañar a los adolescentes a la hora de hacer las cosas. Me acompañaba la seguridad que da el hecho de dominar la bicicleta, máxime tras haber hecho sprints, saltos y piruetas unos minutos antes. En esto, se me ocurrió modificar el modo de conducción, cogiendo el manillar derecho con la mano izquierda y el izquierdo con la derecha, De manera que llevaba los brazos cruzados haciendo una equis.

La nueva política del PSOE, en virtud de la cual el veterano partido obrero se pone de parte de los ricos (en este caso de los catalanes) en detrimento de los pobres (como gran parte de los paisanos de Castilla y de León)

No caí en la cuenta que esa maniobra no la había realizado nunca, de manera que, debido a la inercia de los movimientos del ser humano, ambas manos actuaban de manera contraria a lo natural, así que la rueda delantera giró en sentido opuesto al que yo pretendía, llegando a dar con mis huesos en el suelo: cosas del cerebro. Así que la bicicleta salió derrapando hacia un lateral de la carretera y yo, algo parecido, pero hacia el lado contrario: cosas de la inercia.

Las magulladuras y raspones que me hice en el cuerpo me hicieron ver que lo que es habitual, y por tanto normal, es que con la mano derecha se haga lo propio de la derecha y con la izquierda lo que corresponde a esa otra zona del cuerpo. Ir en contra de lo natural siempre conlleva riesgos, máxime si la maniobra no se ha entrenado antes para ir acostumbrándose.

Mientras volaba por encima del asfalto de la carretera de Alcañices veía el suelo de argamasa y ceniza del billar romano que hay en San Isidro, y como las bolas blancas y negras se acercaban peligrosamente al "bili", esa pequeña bolita de 3,5 centímetros de diámetro y 25 gramos de peso que es el alma de este ancestral y autóctono juego.

Cierto que había prometido a mis padres que iba a conducir la bici de una manera distinta a la de la gilipollez que había improvisado. Miré a derecha e izquierda, nadie había por allí, nadie me había visto. Así que no diría nada en casa sobre aquel accidente. Pero los raspones en la barra y los guardabarros de la bici me delatarían.

Pensé en decir la verdad sobre lo que había sucedido, pero no me atreví a hacerlo. Pero si tomé nota para no volver a repetirlo.

¿A cuento de qué viene este recuerdo? Pues, sencillamente a raíz de la nueva política del PSOE, en virtud de la cual el veterano partido obrero se pone de parte de los ricos (en este caso de los catalanes) en detrimento de los pobres (como gran parte de los paisanos de Castilla y de León).

A cualquiera se le podría pasar por la imaginación anécdotas parecidas. Porque a nadie le cabe en la cabeza que un partido de izquierda llegue a castigar a los buenos para ejemplo de los malos.

Allá ellos. Solo es cosa de tomar nota de tal agravio y en su momento meter la papeleta en una urna que no sea la suya.

Suscríbete para seguir leyendo