A diferencia de lo que ocurre en el cuento infantil de "Pascualín, el embustero", también conocido como "El pastorcito mentiroso", cuando en la provincia se grita desesperadamente "¡que viene el lobo!", el lobo ya está enseñoreándose de los rebaños. No le importa el tamaño, ovino y vacuno son excelentes bocados para un animal que, cara a la administración, parece intocable.

Entiendo, ¡cómo no voy a entender!, la desesperación de los ganaderos. Me solidarizo con ellos, estoy con ellos y al igual que ellos considero que son insoportables los daños que provoca el lobo, no sólo a la ganadería de Zamora, también a la de toda la comunidad. Hay que acabar con los estragos que hace este animal carnívoro de efectos devastadores para las explotaciones ganaderas.

La solución no pasa por darles muerte a sabiendas de que la caza del lobo no está permitida en ningún territorio de la comunidad desde que se incluyó en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Oficial. El ganado no cuenta con régimen alguno de protección. Allá los ganaderos con las medidas que puedan tomar. Se les deja solos en su lucha contra quien se ha convertido en enemigo público número 1 del vacuno y el ovino, me atrevería a decir que por encima de los peligros que se suceden en forma de peste.

La solución está en un defensor único del ganado que es el mejor del mundo. No es la primera vez que escribo de una raza canina, el Kangal turco, una de las razas más antiguas y primitivas que existen. Un perro sensible, independiente, calmado pero enormemente protector, siempre en alerta. El único perro al que el lobo no se acerca. Su envergadura es impresionante, su mordida letal. Los depredadores no tienen nada que hacer frente a este noble animal cuya altura en cruz es de 86 centímetros y llega a pesar 80 kilos.

Estimo que el Kangal turco sería la solución al problema del ganado en la comunidad, especialmente en Zamora, mi provincia. Podrá parecer una tontería pero, a tenor de los resultados de años y años protegiendo al ganado, no lo es. Hay que arbitrar soluciones urgentes y esta que propongo podría ser una de ellas.

Suscríbete para seguir leyendo