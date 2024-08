Las dos Españas, la vacía y la saturada

Hace unos meses, en estas mismas páginas, mi querido y admirado Manuel Mostaza disertaba con su fina pluma sobre si había que hablar de una España vacía o vaciada y la disquisición, que no es baladí, generó en este mismo diario un hilo argumental en el que entraron colaboradores habituales como Laura Rivera o Celedonio Pérez que merecen ser leídos. Por mi parte, creo que hay mucho de España vacía y bastante de vaciada a conciencia.

En cualquier caso, esta España está a punto de, una vez acabadas las fiestas veraniegas, volver a echar persianas y candados cuando los hijos y nietos de los que se fueron han vuelto, pero que se volverán a ir hasta el siguiente verano, quizás con algún regreso esporádico en Navidad, Semana Santa o un fin de semana. Pero esta España volverá a su silencio, a sus calles con más puertas cerradas que abiertas, a sus pocos residentes y a su tragedia. Porque, como son pocos, y en muchos casos disgregados en el espacio, entonces son pocas las infraestructuras, los servicios de toda índole, las escuelas. Son pocos hasta los recuerdos en muchos casos, porque estos se hacen de vivencias y de un verano a otro pasan demasiadas cosas que se pierden cuando el anochecer invernal es largo y solitario.

Frente a esta España aparece, casi de manera obscena, una España saturada de turistas, tanto que incluso en algunas zonas hay manifestaciones contra esa saturación, porque, no nos engañemos, el turismo deja dinero a quienes se lo deja, no a todos, y, desde luego, pocas infraestructuras y servicios estables para quienes siguen allí cuando se van los forasteros. Y tal es la situación que no solo empiezan a oírse voces reclamando una tasa turística a ver si así aminora el flujo de personas, sino que incluso, los más extremos, como el alcalde de Sevilla, proponen cortar los suministros esenciales a los pisos turísticos ilegales, lo que supone saber, qué curioso, cuáles son esos pisos. Entonces, ¿cómo pudieron funcionar alguna vez?

Ambas expulsan a los propios y lo hacen casi por las mismas razones: no pueden vivir donde vivieron sus antepasados, unos por falta de recursos para prosperar y otros por falta de recursos para sobrevivir, lo que viene a ser lo mismo

Lo que tengo claro es que la culpa de las deficientes infraestructuras y servicios no es de los turistas, sino de aquellos que desde el franquismo han seguido apostando por el cuanto y no por el como. En 1967 llegaba a Palma en un avión de Spantax el turista un millón y fue portada de todos los diarios y noticiarios. ¡Un millón! Al año siguiente hasta hubo una canción pachanguera y propagandística de Cristina y los Stop con el título de El turista 1.999.999. Vamos, que cada vez vienen más, hasta que este año 2024 andamos ya por los noventa millones. Alegría. El turismo en España supone el 13% del PIB, la ocupación de viviendas y hoteles ronda el 100% en julio y agosto y como ahora todos llevamos a través de nuestro móvil un fotógrafo y cronista y en algunos casos hasta un influencer, que, curiosidades de la vida, tiene las mismas letras que gilipollas, basta que colguemos una foto de un paraje paradisíaco para que al año siguiente sea un amasijo de carne tostada al sol. Pero está bien, que son puestos de trabajo. Y, por supuesto, lo que al principio fue alquilar nuestra segunda vivienda un mes para pagarnos las vacaciones, ahora es una industria, legal solo a veces, a través de los Airbnb; otra cosa es de qué tipo y a qué precio para los residentes de esas zonas, como bien lo sufrieron en Magaluf, por ejemplo.

La realidad es que de lo único que teníamos y seguimos teniendo de manera ilimitada es sol, pero nada más, porque el espacio público, y eso incluye las playas, los servicios y suministros son limitados, como lo son las viviendas y los salarios, así que donde comen dos, pasan hambre tres.

Nada en esta vida es cuestión de cuánto, sino de cómo. Y en lo tocante a la España vacía y a la saturada todo se ha resuelto por el cuanto y así nos va. La escasa población y diseminada justifica a nuestros políticos para que los servicios sean menguantes por poco rentables y la saturación turística no redunda en beneficios para los residentes habituales, de manera que la España vacía y la saturada vienen a coincidir en un trágico punto: ambas expulsan a los propios y lo hacen casi por las mismas razones: no pueden vivir donde vivieron sus antepasados, unos por falta de recursos para prosperar y otros por falta de recursos para sobrevivir, lo que viene a ser lo mismo.

Reconducir la situación de las dos Españas no va a ser ni rápida ni sencilla y, desde luego, las ocurrencias disparatadas como expulsar a los turistas o pensar que el teletrabajo en sí mismo repoblará las zonas despobladas no conducen más que a declaraciones tan rimbombantes como inoperantes, por lo que va a hacer falta más ingenio por parte de todas las administraciones y también, por qué no, de cada uno de los ciudadanos, si no queremos asistir en unos años a que solo tengamos sol, puede que hasta en exceso, pero una población que no podrá vivir ni prosperar bajo su luz.

