Otra vez el fuego

Todavía no nos hemos recuperado del todo del incendio que en el verano de 2022 arrasó literalmente 30.000 hectáreas de un paraíso natural: la Sierra de la Culebra poniendo en jaque a 25 poblaciones y obligando a evacuar a más de dos mil vecinos, cuando la tierra vuelve a tiznarse, esta vez en Trabazos, otro paraíso del senderismo, pleno de parajes naturales.

"El fuego, el agua y los gobiernos no conocen la misericordia", recuerda un antiguo proverbio. El fuego de Trabazos, que se extendió como la grama, no ha tenido misericordia con la localidad de Sejas de Aliste que debió ser evacuada. Es terrible que todos los años tengamos que hablar del fuego convertido en un estigma que se recrudece con el calor. Decía el genial Houdini que "el fuego siempre ha sido el más terrible de los elementos", desgraciadamente seguirá siendo siempre así. El peor fuego es el que se lleva por delante vidas humanas, seguido del que afecta a la naturaleza que la mano del hombre se está cargando sin piedad.

Los que prenden la yesca son criminales, son terroristas. Yo no digo que las tormentas no favorezcan el fuego, pero la mano del hombre es la herramienta más mortífera. Nada que ver con el homo neanderthalensis que usaba el fuego para crear sus propias herramientas de piedra y para cocinar sus alimentos. En el avanzado mundo de miles de años después, el hombre utiliza el fuego para destruir, para devastar la naturaleza, para hacer daño, para matar. Qué pena que el fuego no mutile la mano del que le da vida para hacerse muerte.

Es verdad que, cuando esto escribo, se desconoce la causa probable del incendio que estaba siendo investigado. Resulta difícil creer que se iniciara la combustión por generación espontánea. Tengo la sensación de que habrá un culpable, de que otra vez el hombre, a sabiendas de que es el único animal capaz de hacer fuego, ha querido demostrar su dominio sobre la Tierra. No se puede caer en el buenismo con los pirómanos. Habida cuenta de que hay un fallecido y de que todos somos conscientes de que el fuego es el único elemento en el que nada puede realmente vivir. Ni el hombre, ni la Naturaleza.

Suscríbete para seguir leyendo