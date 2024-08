Los pueblos de Zamora recuperan la dignidad de la memoria

Acaba el puente de la Zamora vaciada abarrotada de gente, y de las fiestas de la asunción y más vírgenes de guardar en las que la celebración es obligada. Y los cientos de festejos nuevos y tradicionales formarán parte de los recuerdos de cada persona hasta el año que viene, y de la memoria del pueblo mucho más allá, donde se hacen historia.

Porque los pueblos vaciados de la provincia se han llenado durante el verano de las personas que nacieron en Zamora y emigraron, y de sus hijos, nietas y demás descendientes que vuelven por el verano a la casa de sus padres para abrir las ventanas y que la limpie el aire, como cantaba Labordeta.

Con ellos vuelven los recuerdos vividos al calor de la lumbre en el pueblo, los contados tantas veces a la luz del hogar de otra tierra, y los que todos los veranos se suman al acervo de la memoria de cada pueblo. Porque al contrario de los versos del poeta León Felipe al que nacieron en Tábara "en un pueblo del que no recuerdo nada", la población de veraneantes zamoranos sí guarda los recuerdos de la "comarca, patria chica, tierra provinciana".

Por eso las fiestas de cada pueblo avivan los recuerdos del pasado y forman parte de la memoria colectiva de la patria chica. Y junto a las macro orquestas y disco móviles que se van incorporando, perviven el folklore tradicional, los mercados de artesanía popular, las procesiones religiosas, la gastronomía de siempre compartida, los toros en distintas versiones y las semanas culturales con charlas sobre la historia del pueblo. Su memoria.

Pero no sólo de pan y circo festivos vive el hombre ni se alimenta esa memoria tejida de recuerdos, de la misma manera que tejen hilos y lanas las manos sabias de mujeres que mantienen la tradición del punto de ganchillo, y que nos llenan los pueblos en blanco y negro del triste invierno vaciado con tejidos de colores para adornar ropas y casas, árboles y lugares históricos. Y hasta sirven para confeccionar un mural reivindicativo –como han hecho en Videmala- para demostrar que quedan manos para el trabajo y la lucha en la Zamora vaciada.

Cada vez en más pueblos se construyen pequeños lugares de memoria que son sencillos museos de etnografía, y nos muestran las huellas del pasado de artes, costumbres, tradiciones, aperos, trebejos, cacharros y cachivaches de memoria colectiva, construida con los recuerdos de cada uno

También la tierra vaciada se va llenando de lugares para el recuerdo que guardan las huellas recorridas de los que fueron y por eso somos, de los que somos y por eso serán.

Así cada vez en más pueblos se construyen pequeños lugares de memoria que son sencillos museos de etnografía, y nos muestran las huellas del pasado de artes, costumbres, tradiciones, aperos, trebejos, cacharros y cachivaches de memoria colectiva, construida con los recuerdos de cada uno.

Como se ha construido este año la exposición Huellas Escolares de Villabrázaro, que libro a libro y tiempo a tiempo ha recuperado la memoria de la educación de una época, en un ejercicio de identidad y dignidad colectiva, como ha sido definido por los artífices de cada mueble, material escolar, documento, fotografía o cuaderno guardado en los baúles del desván. Huellas del pasado que somos, y del que son testigos otros museos de la educación extendidos por la tierra provinciana.

También este verano, en un ejercicio de dignidad y justicia merecida, se ha abierto el Museo de la Memoria de Ribadelago. Que no necesita tener ningún nombre añadido para saber lo que pasó o a qué se refiere en toda la comarca, patria chica y tierra provinciana. Que es memoria del dolor, como la llamó Araceli la periodista en estas páginas. Y que necesita exponer los recuerdos para encontrar consuelo: para que la historia no se olvide de la tragedia sufrida por el pueblo de Ribadelago. Memoria viva de un pueblo, porque como me dijo un día mi hija Violeta, el recuerdo de los momentos felices no te hace revivir la felicidad, pero el de los momentos tristes te hace volver a vivirlos y llorar.

Lo mismo que hace sufrir la memoria de la injusticia cuando quieren olvidarla o enterrarla en las cunetas de la historia. Por eso creo que tal vez los diputados que inauguraron el Museo de la Memoria quizá hayan entendido los más de ocho largos años en los que en la diputación y cada pleno estuvimos reivindicando el cumplimiento de la ley de Memoria Histórica y guardando un minuto de silencio por los represaliados del franquismo en la institución provinciana. Para que la historia no se olvide. Porque los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, como tragedia o como farsa.

Igual que como tragedia hemos vuelto a ver cómo ardía lo que quedaba de la Sierra de la Culebra sin quemar. Parecía que no podía volver a tocarnos la mala suerte de hace dos años, cuando se quemaron más de cincuenta mil hectáreas en la comarca alistana, y este año vuelve el fuego que ha obligado a desalojar el pueblo de Sejas de Aliste. Cabría preguntarse qué hemos hecho si ni siquiera nos había dado tiempo a olvidar, o si no hemos hecho lo suficiente para que la historia no se repita: poner más medios de extinción, cuidar más las masas forestales.

Como vuelve a repetirse a finales de agosto la enfermedad EHE de las vacas, que diezmó la cabaña ganadera el año pasado, y que vuelve como si se tratara de la cabaña humana a chocar con la misma piedra: sin vacuna. También sin tiempo a olvidarnos.

La recuperación de la memoria que todos los años se revive en los pueblos cuando llega el verano, es recuperar la dignidad si se teje con los recuerdos de todos y la colaboración de cada pueblo. Para que no se olvide la historia.

Y para que el pueblo no se muera del todo. Porque aún quedan manos hacendosas capaces de seguir trabajando y tejiendo un tapiz de colores de lucha y esperanza cuando llegue septiembre y se cierren las casas hasta el año que viene... O más allá.

¡Qué lástima! Si se despoblara nuestra casa, comarca, patria chica, tierra provinciana.

Suscríbete para seguir leyendo