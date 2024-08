¿El orgasmo es spam?

A continuación se expone un caso de censura enfermiza.

Como vamos a hablar de un problema delicado establezcamos antes cuál es la nomenclatura empleada (el significado de cada palabra).

Orgasmo: dícese del placer inmenso, que hombres y mujeres sienten cuando "se corren". Orgasmo simultáneo: correrse los dos a la vez. Spam: correo basura: mensaje o comunicación no deseada.

Establecida la nomenclatura vamos al fondo del asunto.

En el año 2016 Cozprobuho (La Cofradía Zamorana Progresista del Buen Humor, hoy extinta) nomina para el premio Inocente al Comité Antisida Zamorano pues ha desarrollado una brillante campaña para que se use más el condón.

En defensa de su candidatura (o sea, para que ganen) desarrollo un texto que titulado "El orgasmo simultaneo 20 años después", que en esencia dice lo siguiente:

"Según expertos el problema del condón es que no se pone todas las veces que habría que ponérselo. Y bien ¿por qué no se pone el condón? ¡Por culpa del orgasmo simultáneo! Es decir, el problema del condón es el problema del orgasmo simultáneo. ¿Y cuál es el problema del orgasmo simultáneo? ¡Que no sabemos... ni lo que queremos!

Veamos: En el mundo somos 7.000 millones de personas. Quitemos una tercera parte entre niños y viejos. Nos quedan 4.666 millones de personas. Quitemos 166 para redondear. Quedan pues 4.500 millones.

La sociedad capitalista y consumista nos consume con esto del orgasmo simultáneo, puesto que lo verdaderamente difícil es no tener un orgasmo al mismo tiempo con otras 7.000 personas al menos

Supongamos que cada persona sólo hace el amor una vez a la semana; tenemos pues que dividir por siete para saber cuántas están haciendo el amor hoy. Nos quedan 600 millones que hoy han hecho o van a hacer el amor en todo el mundo. Dividamos por 24 horas para saber cuántas harán el amor en una hora. Salen 26,7 millones de personas haciendo el amor cada hora. Dado que cada hora tiene 3.600 segundos, para saber cuántos/as hacen el amor en el mismo segundo, basta con dividir 26,7 millones entre 3.600 segundos, y nos salen 7.440 personas. Para que no nos llamen exagerados y para que todo nos salga redondo ¡redondeemos! Quedémonos en 7.001 personas haciendo el amor por segundo.

¿Qué significa esto? Que cuando tú, tú y tú, tenéis un orgasmo: Si os dura un segundo, tenéis un orgasmo simultáneo con otras 7.000 personas (la mitad de ellas del otro sexo).

O sea el problema del orgasmo simultáneo, es un falso problema, fruto de la sociedad capitalista y consumista que nos consume con esto del orgasmo simultáneo; puesto que lo verdaderamente difícil es no tener un orgasmo al mismo tiempo, es decir simultáneo, con otras 7.000 personas al menos.

Además que tu pareja no sea una de esas 7.000 es mejor, porque si no sería como las demás, cuando todos sabemos que es única, especial y distinta.

Por tanto, abandonad la tontería del orgasmo simultáneo y poneros condones, que por engorroso que sea siempre tendréis orgasmos Simultáneos".

Este texto lo puse en mi blog (pacomolinadezamora.blogspot.com) y hace pocos días lo colgué en Facebook. Pues bien, estos señores tan poderosos lo han censurado porque dicen que es Spam, pero como ven ustedes no se le ha enviado nadie.

Y tampoco es correo basura y ni siquiera basura, pues, aunque con humor, defiende dos líneas de conducta buenas para ti. Usa el condón y no te obsesiones con el orgasmo simultaneo, que siempre lo es (y ahora mas pues actualmente somos 8.000 millones de terrícolas).

Resumiendo, si los poderosos actuales de la Tierra siguen censurando lo que a ellos no les va, mal nos va.

