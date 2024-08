Me encanta el conocido concurso de Antena 3. Me encanta como lo conduce Roberto Leal. Me parece un gran profesional. Tiene el andaluz un "no sé qué" que encandila. El programa ha mejorado mucho desde que tomó las riendas de la presentación. Llevo ya sesenta y tantos programas siguiendo al que es mi concursante favorito, un chaval madrileño de nombre Manu que, tras la eliminación de Vicky, otra gran concursante que perdió en la temida "silla azul", se enfrenta una tarde y otra a Nacho Mangut, otro chaval bastante bueno que tanto a Manu como a mí nos las está haciendo pasar canutas.

Nada comparado con lo mal que me las hacen pasar los invitados de Pasa Palabra, famosos y famosillos que, muchas veces, lejos de ayudar, lejos de colaborar con el concursante, se convierten en verdaderos lastres, en graciosos que ríen sus propias gracias. Gente que no aporta nada, alguno cierta zafiedad, y que, en muchos casos, demuestran una incultura vergonzosa.

Son los que salen mejor parados porque, además de publicitarse y promocionar sus proyectos o presentarse ante el público, no van "de gratis". Muy por el contrario, cobran en función del caché que tenga cada uno de ellos. El precio oscila entre los mil y los tres mil euros. No está mal, pero nada mal para los que van a hacer el indio. Los que en verdad saben, los cultos, que son muy pocos, deberían percibir mucho más.

Los concursantes merecen todo mi respeto porque demuestran una tolerancia y una educación dignas de encomio, aunque la procesión vaya por dentro, con los bobos y bobas que a veces les tocan en suerte. Los concursantes acaban resolviendo o equivocándose, pero es que los famosos y famosillos que no aportan nada son, encima, insoportables y fatuos. La dirección del programa debería contemplar este asunto, tantas veces criticado, y tratar, ya que les pagan por poco que sea, invitar a los mejores, a los más preparados, a los más espabilados porque, a veces, es cuestión de reflejos, de memoria.

Precisamente hoy, Manu, "mi concursante", se enfrenta a la silla azul. Sólo espero y deseo que logre demostrar su valía, superando al contrincante que le toque en suerte.

