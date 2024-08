In memoriam: Gabriel Hortal, un hombre bueno y bondadoso

En la mañana del 16 de agosto recibo la triste noticia del fallecimiento, en Salamanca, de Gabriel Hortal, amigo y compañero de la promoción de Derecho 1972–1977, de la Universidad de Salamanca, y tan pronto he tenido un momento disponible me he dispuesto a escribir estas líneas, como merecido homenaje a la persona que tanto dio por el curso.

Gabriel Hortal destacaba por su integridad personal, su fortaleza, su amor por la familia, el trabajo y su lucha por la vida, hasta el último momento. Todos recordaremos su sonrisa permanente.

Y es que siempre conviene, para la superación personal, fijarse en los mejores, para tomar buena nota de sus virtudes y atributos para intentar llegar a la altura de sus zapatos, más si cabe, cuando nos dejan y ya se puede, en principio hacer un balance vital definitivo para aprender de su vida modélica.

Con el agradecimiento, el respeto y el recuerdo a Gabriel Hortal que tanto dio, "gratis ef amore" a su familia, a los amigos y compañeros del curso.

Todos somos conscientes que seguirás siendo un referente para los amigos y compañeros, desde ese lugar donde residen los justos, en el que estás ahora, seguro.

Gabriel Hortal es el espejo en el que debiéramos también vernos para ser mejores.

Hay que concluir afirmando que ha muerto un hombre bueno.

Descansa en paz amigo Gabriel y cuenta con mis oraciones.

Mi más sentido pésame a su familia y un fuerte abrazo para todos.

"Sit tibi terra levis"

Pedro Bécares de Lera

