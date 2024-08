La defensa del territorio y de los principios constitucionales de solidaridad y equidad. También aquí, en Zamora

Me ha producido una gran satisfacción la elección de Salvador Illa como nuevo president de la Generalitat de Catalunya con el respaldo mayoritario del Parlament, la mayoría que conforman los grupos del PSC, Ezquerra Republicana y Podem. Los grupos de la izquierda catalana.

Salvador Illa transmite serenidad, confianza, sentido común, criterio, experiencia y capacidad. Cualidades necesarias e imprescindibles para gobernar. Más en Catalunya.

Soy un defensor a ultranza de la unidad territorial de nuestro país, España, pero desde una perspectiva multicultural y plurinacional. De la diversidad.

Admiro la defensa de la identidad de los ciudadanos de los distintos territorios de España, de las distintas comunidades y ciudades autónomas. Los asturianos se sienten orgullosos de ser de Asturias, los madrileños de Madrid, los vascos de Euzkadi, los catalanes de Catalunya, los de todas las provincias de Castilla la Mancha se sienten castellano manchegos, los andaluces de Andalucía, los aragoneses de Aragón o los extremeños de Extremadura, y así creo que todas las comunidades autónomas de España.

No me parece que ocurra lo mismo en Castilla y León. No creo que tengamos un sentimiento identitario común de nuestro territorio. No creo que defendamos de manera conjunta la coexistencia de nueve provincias. No se defienden los mismos intereses.

El PSOE, partido al que pertenezco desde 1986, cuando me incorporé a las Juventudes Socialistas de Zamora, siempre ha apostado por un modelo plurinacional sustanciado en el Estado de las Autonomías. Es decir, la unidad e integridad del Estado de España desde el modelo de las comunidades autónomas que reconozca las diferencias históricas, culturales, lingüísticas, identitarias o territoriales.

Pero también, un modelo solidario y equitativo donde los territorios más ricos y más poblados contribuyeran al principio de cohesión que de manera idéntica impulsa la Unión Europea a la que pertenecemos, para lograr el equilibrio de rentas y de prestación de servicios públicos.

Es decir, lo que también subraya de manera nítida la Constitución Española en el artículo 2 y en el 138, entre otros tantos.

Las mismas reivindicaciones que se hacen desde muchas comunidades autónomas frente a Catalunya o frente a Euzkadi en sus privilegios deberíamos hacer desde aquí frente al centralismo de esta nuestra comunidad autónoma

El PSOE en la Declaración de Granada de 2013, con Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general, y en la Declaración de Barcelona de 2017, ya con Pedro Sánchez como secretario general y actual presidente del Gobierno, apostaban por ese modelo de respeto a las identidades diferenciadas dentro de España, compatible con un compromiso colectivo con el proyecto común, basado en la solidaridad para seguir reduciendo las desigualdades territoriales.

Dependiendo de cada momento, desde el inicio de la Democracia y la aprobación de la Constitución Española en 1978, se han ido desarrollando normas y estatutos de autonomía que, sin duda, han ido otorgando privilegios a territorios como Euzkadi, Galicia, Catalunya o Navarra. Con gobiernos estatales de distinto color e ideología política que impulsaban esas normas.

Incluso en la cesión de competencias a las distintas comunidades autónomas el ritmo no ha sido el mismo para unas que para otras. Lo cierto es que ha habido velocidades desiguales entre territorios de España, y eso es una evidencia.

Alfredo Pérez Rubalcaba, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez han sido los líderes del PSOE que, en sus distintas responsabilidades en el Gobierno de España, y en distintos momentos, han sido capaces de resolver los conflictos en Euzkadi y Catalunya. Y por lo tanto es preciso reconocer que para poner fin a esos conflictos, desde la Constitución Española, desde la unidad territorial y desde el equilibrio político, ha sido necesario adoptar decisiones difíciles.

Por lo tanto, en mi defensa de la unidad territorial de España y de los principios constitucionales de solidaridad y equidad, hago un reconocimiento a su labor. Acabar con la banda terrorista ETA y lograr la paz en Euzkadi, o normalizar la convivencia en Catalunya y poner fin al llamado "procés" son tareas impulsadas por los gobernantes del PSOE.

Y ahora viene la segunda parte. No estar de acuerdo con el independentismo no me impide reconocer su legitimidad ideológica. No tanto desde el separatismo y la ruptura con el Estado que impulsa su acción política, con la que muestro mi más absoluto rechazo, como en la defensa de su identidad.

Y hablo, por ejemplo de Zamora, mi provincia, donde he nacido y donde resido. Las mismas reivindicaciones que se hacen desde muchas comunidades autónomas frente a Catalunya o frente a Euzkadi en sus privilegios deberíamos hacer desde aquí frente al centralismo de esta nuestra comunidad autónoma.

En primer lugar en nuestra identidad, porque no está tan claro que las distintas provincias y territorios de Castilla y León compartamos cultura, historia o génesis. No somos los mismos y muchos no nos sentimos castellanos aunque nuestro destino se haya unido al suyo.

En segundo lugar, muchos pensamos que Valladolid y otros territorios de Castilla y León han exprimido el capital humano de provincias como Zamora. También Madrid, Catalunya y Euzkadi. Y el resultado es la despoblación, el abandono de nuestros pueblos, el éxodo masivo de generaciones de jóvenes buscando un futuro que aquí no han encontrado que sigue siendo a día de hoy el principal mal que nos extingue.

Admiro la lucha y la salvaguardia identitaria de quienes defienden su territorio. Aunque no me guste en muchas ocasiones su acción política y en otras tantas la rechace.

En realidad me siento ciudadano del Mundo, de España, de Europa, de Zamora, de los barrios de La Horta, donde vivo y me crie, y el de Pinilla, el de mi padre. De Fuentespreadas, donde nació mi madre.

Soy un inconformista con los territorios. No creo que haya un lugar propiedad de nadie. También lo dice nuestra Constitución en su artículo 14: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Prefiero la multidiversidad, la integración, la convivencia. Prefiero un Mundo de tod@s, es más justo.

