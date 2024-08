Agosto: oasis, espejismo y nostalgia

En cuanto pasan Nuestra Señora y San Roque, agosto ya va cuesta abajo; corren los días como si tuvieran prisa. He oído esta frase, con ligeras variantes, cientos de veces. Y la sigo escuchando, aunque agosto ya no es el que fue durante siglos cuando por, estas tierras, estaba dominado por las tareas del campo: siega, acarreo, trilla, barrer los soleros, limpiar los parvones, azarandar los muelos, meter el grano y la paja… los rituales seculares que, marcados por la naturaleza, se hicieron obligación, necesidad y tradición. Ahora, desde hace unos cuantos años, agosto ya no es el mes de trabajos y vicisitudes agrícolas, sino un tiempo de oasis, espejismo y nostalgia. En muchos pueblos, ya hay más forasteros que vecinos, más "veraneantes" que residentes todo el año, más jubilados en pantalón corto que boinas y viseras y más acentos foráneos que toniquetes y dejes caseros. Los tiempos adelantan que es una barbaridad.

La verdad es que da gusto pasear estos días por las calles de los pueblos. Hay vida (a veces demasiada). Y hay alegría, mucha alegría, especialmente porque se ven niños por doquier. Y, claro, las risas y los juegos infantiles, las bicicletas (esperemos que no les dé a todos por los patinetes), las carreras que nos retrotraen a unos tiempos en los que escenas (sin tantas bicis) eran lo normal, lo cotidiano. Desgraciadamente, ahora es la excepción, lo que solo sucede en agosto. De ahí lo de oasis, la isla verde y rica en medio de un desierto. De ahí también lo de espejismo. Si un extraterrestre aterrizara estos días por Zamora, no entendería las quejas por la despoblación, ni los llantos por el vacío, ni el dolor por un envejecimiento continuo y por la maldita goleada que le infringe todos los meses la muerte a los nacimientos. No entendería nada. Tanta pena, tanto abandono y, coño, (o como se digan los tacos en extraterrestre) están todo el día de fiesta: encierros, toros, vaquillas, capeas, verbenas, orquestas, gaitas, paellas, merendolas…Habría que oírselo contar. Confiemos en que alguien lo traduzca.

Sin embargo, la moneda tiene una cruz, esa que suele presentarse en cuanto pasan Nuestra Señora y San Roque. Al jolgorio de estos días, a la expansión festiva, a la felicidad por el reencuentro con familia y amigos, al disfrute de la vuelta a la niñez, le suceden esas preguntas premonitorias y dolorosas: ¿cuándo os vais?, ¿cuántos días os quedan? El calendario impone su tiranía por encima de los deseos y, sobre todo, de los sentimientos. Hay una canción argentina que lo resume muy bien: "Cuando se abandona el pago/y se empieza a repechar/ tira el caballo pá lante/ y el alma tira pá tras". Cambien caballo por coche y punto. El coche tira hacia Madrid, Bilbao, Barcelona, pero el alma se queda, al menos por unos días, junto a los paisajes que marcaron nuestras vidas, al lado de los recuerdos que nos atan a la infancia, a la escuela, a los sueños siempre presentes y casi nunca satisfechos. Y entonces agosto se trasforma en nostalgia, en morriña, en una melancolía que por mucho que nos acostumbremos al ir y venir jamás nos abandona del todo, está oculta pero dominadora; latente y desapercibida mas guardiana celosa de nuestra vida.

Hoy termina la gran semana que gira en torno a la Virgen de agosto. Bastantes pueblos continuarán en fiestas o se prepararán ya para las de septiembre. No obstante, para muchos, especialmente emigrantes, el nuevo tiempo ya no será ni oasis ni espejismo, sino vuelta a una realidad aceptada (¡qué remedio queda!), pero insatisfactoria. Son ratos en los que la nostalgia derrota a la felicidad pasada y en los que tratamos de ahogar la pena actual con la vieja esperanza de "el año que viene". O mejor: "Si me toca la lotería…". Obviamente, para eso la has comprado en el bar del pueblo.

Agosto se va; la vida sigue. Y los que nos quedamos os decimos a quienes os vais, aunque sea a vuestro pesar, "suerte y ya sabéis donde estamos".

