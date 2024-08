Sánchez no coloniza, saquea (presuntamente)

La famosa frase "En el nombre de España hay que hacer de la necesidad virtud", que justificaba la amnistía para unos delincuentes que atentaron contra el Estado de Derecho y que representan lo más rancio, mafioso y supremacista de la política catalana, marcaba otro hito de la impudicia y de la falta de ética del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Por siete votos quebraba Sánchez el principio constitucional de igualdad ante la Ley y entre los españoles.

De la necesidad, vicio, debería haber dicho el "prohombre" cuya indisimulada ansia de poder le lleva a cometer todo tipo de desmanes y tropelías, empezando por levantar un muro entre españoles, como se explica muy acertadamente en el ensayo político "El Caimán, 2ª parte, La Amnistía" escrito por Vicente Valero-Costa y publicado por Editorial Caligrama.

No solo es que Sánchez haya creado un clima de confrontación que pone en riesgo la convivencia de los españoles en paz y en libertad, sino que ha colonizado todas las instituciones el Estado, llevando el sistema de contrapoderes, básico para la observancia de la Constitución, al borde de un abismo irreversible.

No deja títere con cabeza este aventurero de la política y en su extrema soberbia está convencido de que España es su "Callejón del Gato", un callejón con sus espejos deformantes creado a su imagen y semejanza.

Amordazado el poder legislativo, utilizando todo tipo de trampas y añagazas, ha dirigido sus baterías contra el poder judicial para rendirlo a su arbitrio. El Tribunal Constitucional y la Fiscalía General son dos ejemplos palmarios de asfixia y claudicación al servicio de un poder autocrático que cada día se acentúa más y más.

Ahora, nadie se engañe, les toca el turno a los medios de comunicación y a los profesionales del periodismo. En última instancia, no se va a librar, intentará ir contra la propia Corona si fuera necesario para sus intereses.

Son pruebas suficientes para concluir que nada escapa a sus garras depredadoras y a fe que se forran todos gracias a las provechosas excursiones a Marruecos, a los casos "Koldo" y "Delcy", a los clandestinos vuelos de los Falcon y a los expolios que practican fervorosamente y con rapiña como si en ello les fuese la vida.

Ya no cabe duda de que estamos ante un despotismo de libro y, como tal sistema arbitrario, no se limita a colonizar las instituciones, sino que las saquea presuntamente para su propio beneficio personal y familiar y para el clan que lo jalea desde la Universidad, Diputaciones, Ayuntamientos, Empresas Públicas y todo tipo de Observatorios y ONGs, incluidas las entidades culturales como lo es el Ateneo de Madrid, no han podido con la Matritense (al no ser admitirlos como socios) y el Real Casino de Madrid no han podido por ahora al darse cuenta los Socios de lo que habían realizado con el Ateneo de Madrid.

En este sentido y en este ámbito hay que destacar, como ejemplo y paradigma de todo lo anterior, la deriva abiertamente fuera de la legalidad que ha tomado el actual presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, con la realización de obras sin autorización, la gestión irregular de diversos servicios para los socios (que le ha acarreado una multa del Ayuntamiento de Madrid) y el endeudamiento excesivo en el que pretende colocar a esta institución. No sería de extrañar que "Avanza", el nuevo "think tank" creado por Pedro Sánchez, (como una plataforma para después que deje la Presidencia, patrocinada y financiada, seguro por las Empresas que está comprando desde el Gobierno y colocando a sus afines) realizara su presentación y actividades en el Ateneo, por colonizar instituciones que no quede, públicas o privadas, "qué más da", como diría el lenguaraz de Patxi.

Qué espanto, todo ello, porque no, no es colonizar solamente la actitud de Pedro Sánchez, se trata de sablear sin ningún rubor, con falsa sonrisa de caimán, en cumplimiento, mire usted por donde querido lector, de hacer de la necesidad virtud, cuando en verdad es pura engaño y pura perversión.

