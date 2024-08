Como sucede siempre que terminan unos JJ. OO., a muchos de los que hemos tenido la suerte de poderlos seguir por televisión (por cierto, gracias a la espléndida cobertura que se ha hecho de ellos), se nos quedarán grabadas en la memoria imágenes, gestos, palabras que, por unas u otras razones, no podremos olvidar.

Unas nos recordaran victorias "épicas", como la de Novak Djokovic sobre quien está llamado a sucederle en la supremacía del tenis mundial, Carlos Alcaraz, porque supuso que el tenista serbio, a sus 37 años, alcanzase el único trofeo grande que le faltaba para ser el más laureado de la historia; el récord del mundo conseguido por el pertiguista sueco Armand Duplantis, y las efusivas reacciones que tuvieron con él cuantos formaban parte de su equipo; la facilidad con que el nadador galo Léon Marchand se hizo con cuatro medallas de oros, dos de ellas en la misma jornada, algo que ni siquiera el mítico Michael Phelps intentó; la impresionante superioridad que sobre todas sus rivales demostró la piragüista neozelandesa Lisa Carrington, ganadora de las tres pruebas en que compitió; la espléndida forma que evidenció la gran gimnasta norteamericana Simone Biles, que añadió tres oros más a su inigualable palmarés; las figuras de LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant y el resto de componentes del equipo norteamericano de baloncesto, que nos hicieron recordar al Dream Team que componían Micheal Jordan, Scottie Pippen, Earvin "Magic" Johnson, Larry Bird … de los juegos de Barcelona-92; la fuerza de las pedaladas de Remco Evenepoel, prueba más que significativa del estado de forma en que el ciclista belga llegó a París, para hacerse con los oros de las dos pruebas que corrió; los espléndidos goles de un casi desconocido futbolista (del Rayo Vallecano), llamado Sergio Camello, que, tras haber entrado como reserva en la lista de convocados, fue el autor de los dos golazos que le dieron el oro a la selección española de fútbol en una prorroga tan vibrante como agónica; la gesta de las "chicas del waterpolo español" que se colgaron el oro sin perder uno solo de los encuentros que disputaron en París, etc., etc., etc.

Pero si hay una imagen que a todos nos quedará grabada, por lo que nos dolió, sin duda alguna es la que hizo que se encogieran nuestros corazones cuando la pudimos ver por televisión; me refiero a la que dejó constancia del dolor y la rabia que sintió Carolina Marín cuando, al ir a buscar un apoyo sobre su pierna derecha para ejecutar un remate, como ella misma dijo, "se rompió". Aquella imagen en la que se podía apreciar claramente como la rodilla derecha de Carolina se doblaba, y se echaban a perder todas sus opciones de medalla, cuando tenía casi en la mano ya la de plata, al menos, para los aficionados españoles puede que sea la imagen más difundida y recordada de cuantas hemos podido ver a lo largo de los casi veinte días que han durado los Juegos Olímpicos de París-24.

¡Ojalá te puedas recuperar, grandísima Carolina, y llegues a tiempo de volver a lo tuyo, que es brillar raqueta en mano, en Los Ángeles-28!

Lo mismo le deseo a todos los deportistas españoles que han estado en París y, sobremanera, a los que se quedaron a las puertas de alcanzar medalla (17 cuartos puestos son una fatalidad), y de forma especial a los que, como Carlos Alcaraz, la selección femenina del 3x3 y Ayoub Ghadfa se tuvieron que conformar con rozar el oro. Y si se me permite, también a Jon Rahm, al que se le atragantaron los últimos hoyos de un recorrido que le estaba conduciendo al oro en la última jornada del torneo de golf.

Podría extenderme mucho más poniendo de manifiesto lo que he sentido viendo competir a quienes se esfuerzan "lo que no está escrito" para poder alcanzar sus objetivos en unos JJ. OO. Servidor, que ha sido deportista, a su nivel, y ha amado el deporte toda su vida, sabe de lo duro que es entrenar para poder competir con ciertas posibilidades de éxito; de lo difícil que es llegar y de lo exageradamente complicado que puede ser mantenerse arriba. Por ello, hoy quisiera terminar mi "misiva" expresando mi reconocimiento a todos los que se sacrifican día a día para competir, sea cual sea la disciplina deportiva en que lo hagan, al tiempo que les deseo el mayor de los éxitos.

Y si no lo llegaran a alcanzar, mi admiración si saben aceptar y asumir la derrota, que es la virtud más preciada de cuantas pueden distinguir a los buenos deportistas.

