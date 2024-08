En casa Iván

En España tenemos una rica gastronomía. Contamos con infinidad de restaurantes con mucha calidad y mucha variedad, sin que para ello sea necesario haber entrado en el firmamento Michelín. Zamora, en su conjunto, muy bien pudiera ser declarada Capital Española de la Gastronomía. El turismo gastronómico apunta en ese sentido. Contamos con pueblos que merecen ser visitados por la calidad de sus restaurantes o por la distinción de sus platos.

No descubro nada nuevo si digo que El Cubo de Tierra del Vino es un municipio y villa española de la provincia de Zamora, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Lo que no todo el mundo sabe es que El Cubo es la primera localidad zamorana que los peregrinos alcanzan en el camino de Santiago, en la Ruta de la Plata desde la provincia de Salamanca. Es lugar de parada obligatoria, no sólo para los que tienen hambre, sino para todos aquellos de paladar exigente que van buscando la calidad y la variedad.

En el corazón del El Cubo, se levanta la Casa de Iván, verdadero hogar para aquellos que gustan de bien yantar. Iván Álvarez Tamame es su propietario. Un chef de primera que con Mina, Teresa, Jesús y Espe ha formado un equipo, también de primera. Emprendedor, lleno de ideas e iniciativas, prefirió apostar por la tierra, quedarse e ir haciendo poco a poco, sin prisa pero también sin pausa, camino al andar. No es la primera vez que su nombre aparece en negrita en importantes revistas gastronómicas y de turismo, nacionales e internacionales, alabando sus platos.

Dicen, quienes más entienden, que es el rey de los arroces, que sus paellas son para chuparse los dedos y que el mejor bacalao lleva su vitola inconfundible. La cocina casera, la cocina tradicional con toques de modernidad es también uno de sus fuertes junto a la carne que elabora con manos artesanas. Las personas que viajan pensando con el paladar y el estómago, encuentran su "refugio" ideal en este recoleto restaurante que Iván Álvarez ha convertido en templo del sabor y del saber. Un restaurante de culto que también ha sabido conservar, junto a la modernidad, la esencia de pasado.

