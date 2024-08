La bandera de España en el Palau de la Generalitat de Catalunya y el federalismo

…en la toma de posesión de los nuevos "consellers"; no aparece en la documentación gráfica del "evento" reproducida en los medios de comunicación de los pasados días 12 y 13 de agosto de "los corrientes". Y pudiera ser que las "leyes" que regulan su utilización se "ignoren" por los "irresponsables" de "protocolo" por mucho máster que hayan hecho, como "alguno que yo me sé"; y que es "electo autonómico castellano-leonés", y que "luce perilla", molestando a la ciudadanía en la cafetería Torrehermosa.

Pues a estos "listos y creídos de no sé qué" convendría que conocieran, y llevaran a la práctica, lo que la Constitución Española de 1978 contempla en su artículo 4.2 "Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales"; Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas (BOE núm. 271, de 12 de noviembre), artículo segundo, Tres, "El tratamiento y honores que deben ser prestados a la bandera de España", artículo tercero, Uno. "La bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado"; artículo cuarto "En las Comunidades Autónomas, cuyos Estatutos reconozcan una bandera propia, ésta se utilizará juntamente con la bandera de España en todos los edificios públicos civiles del ámbito territorial de aquélla, .."; artículo sexto, Uno "Cuando se utilice la bandera de España ocupará siempre lugar destacado, visible y de honor"; Dos, "Si junto a ella se utilizan otras banderas, la bandera de España ocupará lugar preeminente y de máximo honor y las restantes no podrán tener mayor tamaño"; y artículo noveno, "Las autoridades corregirán en el acto las infracciones de esta Ley restableciendo la legalidad que haya sido conculcada". Consecuentemente, el president de la Generalitat de Catalunya), Molt Honorable Señor Salvador Illa Roca, sabrá lo que tendrá que hacer "al respective"; considerando que el Decreto 306/2006, de 20 de julio, por el que se da publicidad a la Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, no contempla, en su artículo 8, la enseña nacional, y por lo tanto también de la ciudadanía que habita esa Comunidad Autónoma. Y es que cuando el "seny" brilla por su ausencia.

Y "la próxima semana hablaremos"; que dirían nuestros siempre recordados Tip y Coll; del federalismo al que aludía días pasados el Doctor D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón; que el Diccionario panhispánico del español jurídico se define como "ideología que promueve la creación de una federación con el objetivo de unir Estados independientes bajo una Constitución común, o para descentralizar un Estado centralizado creando en su seno varios Estados o territorios federados".

Marcelino de Zamora

