Lo tiene todo a su favor. Es maja, campechana, "echá p’alante", fuerte, luchadora y emprendedora. Se llama Atilana Martínez Mayado y es la diputada de Carreteras en la institución provincial. Ya no se llevan, gracias a Dios, las políticas remilgadas, ni tampoco esas que te conocen cuando les conviene y si no pasan de largo y sin mirarte si quiera, no vaya a ser que eso las haga de menos, esas políticas a las que les cuesta saludar a sus iguales, como si el ejercicio de la política fuera un salvoconducto para todo, hasta para ser maleducada, antipática y arrogante. El perfil de la mujer metida en la harina política ha evolucionado, creo que para bien. Atilana es el mejor ejemplo.

A ver cuántas de sus homólogas, a izquierda y derecha, cruzan la calle cuando te ven para darte un beso, un abrazo si se tercia, y a preguntarte cómo estás. A los curritos esas cosas nos hacen ilusión, esas cosas nos gustan. Es verdad que los gestos deben ir acompañados de las actitudes, de los comportamientos, "obras son amores…". Los ciudadanos estamos hartos de la arrogancia y de los aires de superioridad que se dan algunos ejercientes de la res política.

Sé que el protagonismo de la mujer en la vida pública no ha sido fácil, ni siquiera simple. A la mujer le ha costado más y siempre he tenido la sensación de que muchas de las elegidas lo son por cuota, no por su valía personal y profesional. No todas las que en verdad valen, llegan. La tendencia es rodearse de mediocres, porque los ‘mandamases’ no pasan de la mediocridad.

Atilana encarna la sencillez que tanto nos gusta a los ciudadanos. Femenina más que feminista, aunque no por ello renuncia a trabajar por la igualdad de género, sin imposiciones, enarbolando la bandera de la libertad. Decía al comienzo que tiene todo a su favor. Se llama como el santo patrón de la diócesis de Zamora y es de Burganes de Valverde, localidad de una parte importante de mis ancestros paternos, y porque Atilana es como es, una mujer de bandera con la mirada puesta en la provincia, en hacer bien su trabajo consciente de que la fuerza no proviene de la capacidad física sino de la voluntad indomable.

Suscríbete para seguir leyendo