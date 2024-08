Zamora ultraperiférica o vivir en el culo el mundo

Desde esta querida tierra que habitamos, ¡cuántas veces hemos dicho, oído o pensado que vivimos en el culo del mundo o que Zamora está en el culo el mundo!

Lo hemos pensado en la intimidad –sitio donde hablaba catalán el expresidente Aznar aliado de un tal Pujol- cuando no pudimos estudiar la carrera que queríamos porque la oferta de titulaciones en Zamora era escasa; no encontrábamos trabajo porque no lo había; ni había un lugar donde practicar nuestra afición favorita por falta de instalaciones; ni podías ver un concierto que mereciera la pena porque los grupos buenos no venían; o ahora cuando queremos ir a la cara buena del mundo, no se puede siquiera comprar un billete del Ave a la capital desde la parada de Zamora aunque haya plazas de sobra desde la de Orense ¡Porque vivimos en el culo del mundo!

Lo hemos expresado en la sociedad: en el grupo de adolescentes cuando hemos manifestado los pensamientos anteriores; entre los grupos de jóvenes cuando fuimos creciendo, cada vez que un amigo o amiga se iba a estudiar o a buscar trabajo a un lugar de más oportunidades; como personas adultas con hijas e hijos que después de estudiar fuera, emigraron definitivamente para encontrar trabajo; como personas mayores que, después de vivir todo lo anterior; vemos que nuestros nietos siguen pensando en la intimidad lo mismo que pensábamos nosotras ¡Que Zamora es el culo del mundo!

Lo hemos gritado con rabia y sed de justicia en cientos de concentraciones y manifestaciones de protesta. Porque nos cerraban las rutas de la plata sin que llegasen las autovías ni hayan llegado las nuevas tecnologías de la comunicación; porque se empeñan en seguir llenando los campos de cultivo de instalaciones de energía que se van como las penas y las vaquitas por la misma senda: "las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas" (Atahualpa Yupanqui). Porque nos cierran escuelas, consultorios médicos y otros servicios porque somos pocos, y somos menos porque no tenemos esos servicios, en un círculo vicioso-capitalista que nos sigue manteniendo en el culo del mundo, del que nos vamos y donde nadie quiere venir.

-¡No exageres, venga! Que hay sitios peores en el mundo, y en Zamora al menos vivimos tranquilos.

-Valeee... ¿En el culo de Europa entonces? Porque es verdad que ni hay guerras, ni hambrunas, ni catástrofes. Y no es justo quejarse desde nuestra posición más que comparándonos con los territorios más cercanos.

Y resulta que no era una queja ni un mantra del victimismo que justifica nuestro fracaso como territorio provincial: ¡el culo del mundo está en Zamora! En concreto, se llama así a un pago que está a unos quince kilómetros de la capital, en el municipio de Madridanos.

(Y sí, es inevitable pensar en la terminación del nombre del pueblo "anos", y sobre todo en el inicio "Madrid", o sea, Madrid-anos. Porque con permiso de etimólogos y toponimistas, suena blanco y en botella: anos de Madrid o culos del mundo. Como si Madrid fuera la cara exitosa del mundo como territorio, y Zamora eso, el culo del mundo donde vivimos, del que nos quejamos, y luchamos por dejar de serlo).

Una vez situados anímica y realmente en el culo del mundo -o al menos de Europa porque hay lugares aún peor tratados que Zamora- un simple cambio de nombre puede constituir una ventaja como ha sucedido precisamente en Europa con las llamadas regiones ultraperiféricas que por estar alejadas del continente europeo –geográficamente a tomar por el culo del mundo- reciben una financiación adicional y un tratamiento fiscal compensatorio desde el inicio de la construcción de la Unión Europea, como sucede en el caso de España con las Islas Canarias, las portuguesas Azores y Madeira, y algunas más de Francia.

Precisamente por ser territorio periférico o de frontera, nuestra Comunidad Autónoma viene recibiendo fondos Interreg desde hace años, que lamentablemente no han llegado al extrarradio de la región, como es el caso de Zamora, sino que se han quedado en el centro político de Valladolid, relegándonos de nuevo a ese culo del mundo del que nos quejábamos desde que tuvimos uso de razón.

Resulta que pese a ser la ultraperiferia demográfica que pierde más población de las provincias de España, como aún no llegamos como provincia al desierto demográfico de menos de diez habitantes por kilómetro cuadrado, tampoco recibimos en Zamora esas compensaciones que tienen reconocidas las provincias de Teruel y Soria, a las que tristemente aspiramos pese a estar peor demográficamente que la nuestra.

Todo lo cual demuestra que los derechos no deben depender de los territorios y fronteras, sino de las personas vivan donde vivan. Porque finalmente, la falta de servicios nos coloca en la periferia socioeconómica, que también recibe fondos europeos por los índices de pobreza. Y que acaban en el centro más rico de la Comunidad Autónoma.

Aunque sigamos en el culo del mundo, siempre podemos llamarlo con la terminología necesaria para exigir compensaciones que nos saquen de la situación de ultraperiferia territorial, ultraperiferia social y ultraperiferia demográfica. O lo que es lo mismo: de las afueras, de los suburbios, del vacío, y del abandono.

Curiosamente, la Junta de Castilla y León ya lo ha entendido así entre sus empleados públicos, llamando puestos de trabajo periféricos a los alejados de las capitales de provincia, en pueblos pequeños y con menos servicios, donde hay dificultades para cubrir los puestos y por ello hay que establecer compensaciones a quienes los ocupen.

Dicen que se trata de hacer así más atractivos esos puestos periféricos o incluso si son ultraperiféricos, como sucede con los médicos de familia en la provincia de Zamora, donde no vienen ni los Mir a aprender el oficio.

Así que a partir de ahora, en lugar de sufrir en la intimidad, quejarnos en los bares o protestar en las calles por vivir en el culo del mundo, lo que hay que hacer es declararnos provincia ultraperiférica –como las Canarias aunque sin tanto turismo- por estar alejada del centro donde se toman las decisiones, y vivir en un extrarradio demográfico, social y económico. O sea, exigir el trato diferenciado que garantice los mismos derechos.

¡Ah! Y seguir disfrutando de las ventajas de vivir en el culo del mundo, y sobre todo de El Culo del Mundo de Madridanos. Un paraje de interés paisajístico y rodeado de otras zonas de gran valor medioambiental, donde desde hace años se organizan rutas de senderismo, ciclismo y motorismo.

Un paraje natural donde vivir como dios, porque ya se sabe el dicho: de Madrid-anos al cielo.

