Hace ya tiempo que cumplió los noventa. Guarda los años en una tinaja vacía en la bodega; de cuando en cuando suelta unos pocos para ir al huerto y disimularle al zacho. Cuando le ataca "la reuma", los vuelve a colocar en su sitio por no engañar al cuerpo dolorido. Desde que se casó, hace ya demasiado tiempo, vive en un pueblo prestado con caminos que conducen al suyo, y conoce de memoria como las venas de su cuerpo. Vive en Villabrázaro, en mitad de una plaza con carcoma de soledad. Las casas están cerradas; vacíos los soportales y los poyos a la puerta; despelujadas las parras sobre la fachada. Tejen ya silencios las telarañas en el ojo de la cerradura con óxido de olvido.

Ella, Oliva, mujer valiente, le hace burla a la soledad, y no le importa dejar la puerta abierta, como siempre, porque es ancha su generosidad, y nada teme. Tan sólo, a los años que le faltan por vivir. Sabe que nada trajo a este mundo, y nada tiene que llevar; tan sólo, una tortilla hecha antes de la alborada para el camino.

Desde niña se acostumbró pronto a arrancarle de cuajo horas a la noche al uno y otro lado del día, devanando lana en la noche, o a la madrugada entresacando remolacha, escabinando y aricando los garbanzos y cantudas o apañad cardos por los trigales en ciernes. Vendimió, respigó, lavó farrapos, remendó, cocinó, mulló la tierra del huerto, cuidó de su ganado, y masticó con rabia las horas que no tenía el reloj. El mismo que hoy la aplaude al amanecer con sus agujas, aunque ella siempre está al acecho del día con un garrote en las manos por ahuyentar la soledad de las noches. Madruga por tener más tiempo para vivir. Se apresura a ponerse en pie y sin demora se pone a la faena. En silencio oye al gallo que no canta y a las campanas que se callan la alborada. Insisto, no necesita de nada para despertar la mañana a bastonazos.

Talla con mimo y cuidado la monda (porque allí se mondan, no se pelan) las patatas que guarda en un saco de lino viejo mil veces remendado por preservarlas de la luz. Pica la cebolla de su huerto disimulando lágrimas en sus ojos. Sí, algunas, tan rebeldes que, a veces, la hacen llorar de madrugada, aunque ya está muy acostumbrada porque guarda un amplio álbum de lutos y heridas en el alma. Casca los huevos de sus gallinas con mimo, y sobre su mesa camilla tiene lugar el ritual de la tortilla. Tortillas que cada día deja reposando sobre la mesa, hasta la llegada de su hija Sira para exhibirlas con orgullo de hija sobre el mostrador de un bar de pueblo que regenta, San Román del Valle, y que ha vuelto a revivir para partir la soledad en dos: la querida y la no esperada. La tortilla hace frontera y pone en medio las palabras de consuelo.

Ya han tomado forma las tortillas con el formón minucioso de esta mujer incansable a la que no se le hiela la sonrisa que deja esculpida en cada tortilla como las caras de una moneda. Sí, también es ella reina, como las que aparecen en las monedas, aunque tan sólo lo sea de su casa. Tortilla que ahora más que nunca es moneda y consuelo. Parece como una medalla de oro donde en una cara está tallada su sonrisa y, sobre el envés, la de su propio santuario. Colgada del alma va cada bocado de tortilla por las manos de la generosidad. Invito a todos a disfrutarla.

Si todo el mundo es importante, Oliva, lo es más, porque es sangre de la que soy sangre; y porque, sobre todo, es compendio de sabiduría y sufrimientos ya vividos. ¡Mujer de otros tiempos! Del ayer en el olvido.

Benjamín Charro Morán

