El Quintas ataca de nuevo

No sé por qué razón, había creído que El Quintas pararía con sus huesos en la cárcel o estaría bajo tierra criando malvas. Como no soy buenista al uso, de esos que abundan en la mal llamada progresía, no olvido la vileza de este individuo, el perdón se lo dejo a Dios Todopoderoso, por muchos años que pasen. Me parece recordar que este asesino de dos jóvenes zamoranos fue condenado a 76 años de prisión en 1983, de los que sólo cumplió 13. La dichosa "buena conducta" que avalan los psicólogos penitenciarios, diagnóstico con el que yerran siempre. En este caso fue terrible porque un mes después de su liberación, en 1996 volvió a violar a una mujer en Zamora, lo que provocó su inmediata detención. A pesar de semejantes antecedentes, fue puesto en libertad nuevamente en 2017, con la condición de no regresar a Zamora durante cinco años.

Si creyeron lavar su responsabilidad y su conciencia con semejante condición se equivocaron, como acaba de demostrarse. Da igual que viole, torture y mate en España que en Portugal. El delito es el mismo. Ha vuelto a hacerlo. Esta vez, las víctimas han sido dos jóvenes lusas. Intentó violarlas y asesinarlas, siguiendo un patrón que nos resulta conocido. Está ya en prisión preventiva, tras haber sido detenido el pasado martes en Portugal. Tengo para mí que las autoridades portuguesas no van a ser tan permisivas y tan "buenistas" como las españolas. Que le van a caer un montón de años y que los va a cumplir hasta el final. Que así sea, por el bien de todas las mujeres.

Un reincidente así no puede ver reducida su condena fingiendo ser, (¡ojo los psicólogos!), lo que no es: buena persona, buena gente, hombre de bien. El Quintas es un asesino con todas las letras. La Justicia no puede ni debe dejarse engañar por tipos de esta catadura. Aunque la culpa es política, la culpa es del legislador. El poder se preocupa muy poco de la administración de Justicia y cuando lo hace es para equivocarse con medidas erróneas. Da la sensación de que se protege más al delincuente que a la víctima. No más beneficios penitenciarios para los violadores. La integridad de una mujer vale más que la vida de todos ellos. Dejen de equivocarse de forma tan flagrante.

Suscríbete para seguir leyendo