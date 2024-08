El por qué hay que acabar con Pedro Sánchez

Desde que existe la escritura sabemos que los poderosos consideraban al pueblo su rebaño, y por eso, para gobernarlo, inventaron las monarquías absolutistas.

Sin embargo la lucha de clases, o si quieren los infinitos conflictos sociales que en la Historia han sido, han obligado a los fuertes a tragar con lo que llaman democracia.

Pero como no son tontos, bocado tan amargo lo han endulzado con trampas tales como: que no pudieran votar las mujeres, o que no pudieran hacerlo quienes no tuvieran propiedades, etcétera. Y hoy en día con 2 adulteraciones muy sutiles.

Una de ellas es que valga más el voto rural que el voto urbano (el del campesino con tierras que el del obrero). Ejemplos de la ventaja de este sistema para la clase alta o conservadora lo tenemos en EEUU y España. Recordemos ambos casos.

En EEUU Trump ganó en 2016 la presidencia con 3 millones de votos menos (repito, menos) que su contrincante la señora Clinton. Pero es que en España (donde en las zonas vaciadas se eligen unos 50 diputados más de los que corresponderían por número de habitantes) la última vez que el PP gobernó con mayoría absoluta en el Congreso curiosamente tenía menos del 50% de los votos válidos, o sea el pueblo no le había dado mayoría absoluta.

Y vamos ahora con la segunda gran adulteración. Se conoce como "sistema bipartidista" (aquel en que se juega el cotarro entre 2 partidos únicamente). Cosa no mala, si es que los 2 partidos tuvieran programas substancialmente diferentes.

La trampa consiste en exigir que esos 2 grandes partidos tengan el mismo programa en política económica. Lo que un tal Molina definió como bi(rre)partidismo (Birrepartidismo = 2 partidos distintos y un único programa económico verdadero).

Ejemplos palpables de esto son: EEUU con los partidos Demócrata y Republicano, Inglaterra con Laborista y el Conservador...

Llegados aquí conviene recordar que los historiadores nos han contado que la CIA, EEUU y la socialdemocracia alemana, convencieron al Rey Juan Carlos de que en España no quedaba otra que hacernos demócratas de golpe, y que el modelo de democracia sería el mencionado: una democracia con 2 trucajes: El de dar mayor poder al mundo rural y el del birrepartidismo.

Así las cosas, los partidos del birrepartidismo en España pasan a ser, por un lado UCD, AP y ahora PP, y por el otro (pero con el mismo programa económico no lo olviden) el PSOE.

Por eso cuando en 1982 el PSOE llega al Gobierno propone entrar en la OTAN, cerrar cuarteles y vías de tren, desmantelar la industria, privatizar empresas del Estado, etc. Siendo la prueba del 9 de su fidelidad a la transición pactada (régimen del 78) que cuando Felipe González pudo optar en los 90 por un gobierno con Anguita e IU, prefirió hacerlo con Jordi Pujol (el muy honorable independentista catalán, antecesor de Junts y Puigdemont).

Es decir el PSOE cumplió siempre la ley sagrada y secreta del régimen del 78 (el birrepartidismo). Pero en esto llega la última crisis económica y coge a Pedro Sánchez liderando a un PSOE que de repente tiene que elegir entre que gobierne el PP, o el PP mas el PSOE, o Cs mas el PSOE, o todos juntos; lo que unido a que los jefecillos suyos se habían portado mal con él (no olvidemos la psicología como factor político) hace que Pedro opte por sumar fuerzas con partidos a su izquierda y formar Gobiernos Progresistas.

Con este paso Pedro ha roto el encanto de la Modélica Transición Española pues se ha salido del guión, y por eso, empezando por algunos suyos, se decide acabar (políticamente hablando) con él. Y en esas están los poderes fácticos, las derechas desatadas y...

Suscríbete para seguir leyendo