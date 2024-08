La educación revienta las tasas de paro

Vaya, por fin la educación ocupa la atención de la prensa, aunque la razón no sea como para tirar voladores. De repente, como casi todo en este país, los medios de comunicación, y no tardarán los políticos en decir algo si es que pueden, parece que han descubierto el Mare nostrum.

Más de cien mil docentes han ido al paro a finales de junio, como cada año. Entonces, ¿por qué ahora son noticia y no otros años cuando su situación era igual de perra? Pues porque este año la EPA (Encuesta de Población Activa), a pesar de estar en la época alta de turismo, da malos resultados de paro y ahí, oh sorpresa, sí que salta el escándalo de las contrataciones en la enseñanza privada, que este año, como siempre, ha hecho lo que lleva años haciendo: aligerar sus plantillas de manera escandalosa en julio y agosto para volver a contratarlas en septiembre, porque son necesarias. Menuda novedad, pero qué tremenda tragedia.

He dedicado casi cuarenta años a la enseñanza privada en dos colegios y una universidad y veinte de ellos he sido miembro de los equipos directivos, así que sé de lo que les voy a hablar, porque, aunque en ninguno de los tres sitios se hiciese esa práctica, puro azar de la vida, no soy gilipollas y no vivo en el mundo de Heidi ni de la endogamia de que solo existe lo que a mí me pasa.

Algún día habría que hablar de la anomalía de tener una enseñanza pública, privada y concertada, pero de lo que toca ahora es hablar de cómo es posible, y legal, importante esto último para los políticos de turno, que colegios privados, incluso de renombre, defiendan que tienen un proyecto educativo cuando, en la mayoría de los casos, quienes deberán sacarlo adelante cada septiembre están ahora en el paro y, más sangrante aún, suponen más de la mitad de la plantilla. ¿Qué mierda de proyecto educativo se puede construir así?

Y para que se sepa, buena parte de esos colegios de postín son propiedad de fondos de inversión. Vamos, de empresas y multinacionales que lo mismo gestionan alumnos que vacas, ascensores, o pisos turísticos.

¿Dónde está la ministra de trabajo y los consejeros autonómicos? ¿Dónde la de educación y los consejeros autonómicos? ¿Dónde la tesorería de la Seguridad Social? ¿Y los sindicatos? ¿Dónde están las familias?

En este asunto, como en todos, cada palo ha de aguantar su vela, máxime si hablamos de algo tan serio como la educación de nuestros hijos, que son los ciudadanos que habrán de llevar adelante esto que llamamos España, pero que tan poco se analiza y piensa en ella salvo cuando alguien gana una medalla olímpica, ahora que estamos en ello, o un partido de fútbol.

Estoy hasta las narices, y podría ser mucho más duro, de que eso que se llaman profesiones vocacionales y que, vaya por Dios o por el Diablo, coinciden con ser la base de una comunidad, sean las peor pagadas, las menos prestigiosas y las peor tratadas. Harto ya de estar harto estoy y ya me cansé, que canta Serrat.

Y como estoy cansado de estar harto, solo me cabe apelar a las familias que ahora van a matricular a sus hijos en un colegio, o lo van a mantener en el que estuvieron. Que le pregunten a quien les reciba quién va a dar clase a sus hijos, que si al profesor que les dio clase en Primaria lo van a poder saludar en un pasillo cuando estén en Bachillerato, que si su tutor estará disponible en verano cuando tengan dudas, que si su segundo hijo conocerá a los profesores que le dieron clase a su primogénito. Vamos, que cuál es su claustro de profesores para ese proyecto educativo tan pinturero. Y ya puestos, que quién está detrás de la titularidad que se anuncia, vaya a ser que sea una multinacional de ascensores, o aerolíneas, por mucho nombre que se ponga y mantenga en algunos casos in saecula saeculorum.

Y habrá muertes, situaciones personales y jubilaciones, pero, como dicen en Andalucía, fuera aparte de esto, si la respuesta es el silencio, el, ahora que estamos tan deportistas, echar balones fuera, ya les digo yo que el proyecto educativo es una putísima mierda por mucho cartel o vídeo de publicidad y por mucho que los maestros se dejen la vida para poder cobrar el salario diez meses y engordar la cuenta de resultados cada año de sus colegios, más bien empresas, con el dinero de ustedes, padres y madres, no lo olviden.

Como tampoco olviden que en algunos de esos colegios pintones les costará la formación de cada hijo un piso, otra razón de más para estar atentos a en qué manos ponemos a nuestros hijos. En todo caso, allá ustedes, pero que lo sepan.

Suscríbete para seguir leyendo