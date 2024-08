El ex president de la Generalitat, Carles Puigdemont, acompañado por un cinturón de allegados de Junts, hace su aparición en Barcelona tras casi siete años de exilio. / JORDI COTRINA

Y, mientras Sánchez Castejón guarda un silencio cómplice e interesado, posiblemente disfrutando ya de sus vacaciones palaciegas, el tándem gobierno catalán-mossos por un lado y el ministro de Justicia por otro, juegan una especie de ping pong nada olímpico pasándose la responsabilidad de la huida de Puigdemont de un lado a otro de la red, con absoluta indecencia. Sabe usted aquello de: "entre todos la mataron y ella sola se murió", pues algo así ha sucedido con tan lamentable y esperpéntica visita del prófugo a España.

Nadie quiere hacerse cargo de la responsabilidad que compete a cada quien. El prófugo anunció a bombo y platillo que entraría ilegalmente en España, poniendo a todos sobre aviso, y cumplió su palabra. Quienes no cumplieron fueron los Mossos y el Gobierno de España. Diga lo que diga Félix Bolaños, el Ministerio del Interior, presidido por el ilustre Marlaska, no dio a la Policía Nacional y a la Guardia Civil una orden específica para que establecieran, en el ámbito de sus competencias, un reforzamiento o dispositivo adicional con el fin de detectar y detener a Carles Puigdemont. A pesar de que les amparaba la orden del Tribunal Supremo.

Sánchez quería a Illa presidiendo la Generalitat y que nada enturbiara su investidura. Quedó relegada a un segundo plano por la visita del ex presidente, pero Illa ya es "molt honorable president". La honorabilidad se la tendrá que ganar. Y no sé yo, a pesar de ser hombre de misa casi diaria y comunión, y se supone que con principios. Es lo que tiene el ejercicio de la política, ahoga los principios por muy férreos que sean. Las vigilancias fronterizas fueron las habituales, sin ningún añadido especial ante lo que pudiera ocurrir. Y ocurrió.

Me descubro ante el juez Llarena que, con todo el Gobierno en contra, mantiene en vigor la orden de detención. Cabe pedirle que no desfallezca. La no detención de Carles Puigdemont tras su fugaz reaparición en Barcelona, mitin incluido, puede tener consecuencias judiciales para los Mossos. Los expertos aseguran que "ha habido pasividad colaborativa" y eso es delito. Que se pidan responsabilidades y caigan quienes tengan que caer, ocupen el lugar que ocupen. Ya está bien de tanta impunidad.

Suscríbete para seguir leyendo