Invitación a SS.MM. los reyes de España a visitar Sayago

Es días pasados hemos visto a la familia real pasear por Palma de Mallorca, a pie o en coche conducido por la princesa Leonor, en el transcurso de los días de sus habituales vacaciones, como cada año.

No hemos olvidado aún otro paseo memorable de hace algunos meses por tierras asturianas, con motivo de la entrega de los premios Princesa de Asturias.

¡Qué resultón y que bucólico ver a SS. MM. los Reyes y sus hijas, la futura reina de España y la infanta su hermana, que es tanto como decir la Casa Real en pleno, por tres pueblecitos asturianos que aportaban, casticismo a dicho evento anual.

Una escena que se repite cada año, con un derroche informativo generalizado en todos los medios de información nacional y también en no pocos extranjeros. Y así llevamos ya algunas décadas, en favor de dos autonomías uniprovinciales.

Como supongo que la dicha Casa Real no ignora, pero por si acaso, me ha parecido oportuno recordarle desde este medio, siempre atento y disponible para con los pueblos y aldeas de la provincia, que existen otros pueblos en España. Pueblos mucho más necesitados de notoriedad y atención en aras de su supervivencia, que los que anualmente visitan. Pueblos que ni por asomo o casualidad han tenido nunca el honor de ser visitados por sus Reyes, desde la Reconquista a nuestros días. La España ninguneada, vamos,

En nombre de esos pueblos, pero sobre todo en el de los 59 de la comarca de Sayago (Zamora), porque yo soy sayagués y miro por lo mío, tengo que decir a SS. MM. que por aquí les conocemos porque en los ayuntamientos tienen colgada una foto de ustedes, como está mandado. Y por la tv, claro.

Seguro que SS.MM. saben que esta comarca ha estado y sigue estando a trasmano de todo, por no ser camino de ir ningún sitio durante siglos (ahora se llega a Portugal por dos carreteras) y que sus habitantes son pobres, sencillos, apacibles, muy honrados y muy trabajadores. Por consiguiente, protestan poco, carecen de anhelos separatistas, cumplen a rajatabla con sus deberes cívicos, pagan sus impuestos, votan y no arman gresca porque el gobierno los tenga carentes de muchas ventajas de las que otros, con menos razón, gozan con desmesura. ¡Cómo no lo va a saber el Jefe del Estado!

Me imagino que tiene constancia también de los servicios que esta comarca ha prestado a la nación, tema en el que no procede extenderme aquí, pero bastará con algunos ejemplos. En nuestra Guerra de la Independencia, los invasores franceses fue derrotados en la batalla de Almeida de Sayago, entre otras, por el grupo guerrillero de don Tomás Sánchez "El Charro". En 1900, en Exposición Universal de París fue premiado el científico sayagués de Carbellino Eugenio Cuadrado Banéitez, por su invento "Excitador Eléctrico Universal", un generador para investigar y realizar experiencias sobra la creación de cargas eléctricas, y las presas y pantanos para las centrales hidroeléctricas más importantes del país, situadas en el Duero y Tormes, imprescindibles para mantener activas grandes industrias estratégicas.

Este su humilde súbdito, con sumo respeto, osa proponerles que vengan a visitar nuestra tierra y a sus gentes. En estos pueblos, con escasa y casi tercermundista atención sanitaria, sin bancos, sin tiendas, sin Internet fluido, sin buenas comunicaciones, recibimos a los forasteros muy afablemente y nos gusta tratar a los visitantes con obsequiosa y afable familiaridad.

Sepan que parte del territorio sayagués forma parte del Parque Natural "Arribes del Duero", que está declarado Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica y Zona Especial de Protección de Aves y su paisaje es agreste, singular y placentero como pocos. Pero lo más singular y valiosa es la ruralidad que aún se conserva en el traza callejera de los caseríos y pueblos, con edificaciones de piedra seca de granito, un arte declaro Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2018. Construidas con este arte y con el trabajo de nuestros antepasados, el conjunto de paredes de las fincas denominadas cortinas y los huertos son un museo espectacular al aire libre.

Respecto a la gastronomía, no quiero hacer de manos el cachopo y la fabada asturiana, pero les aseguro que si vienen no los echarán de menos, una vez lleguen a probar las mejores pitanzas que imaginar se puede.

Mi consejo final es que deben ustedes apresurarse a venir, si quieren contar con público en las calles para que les aplaudan, pues la comarca, debido a las carencias señaladas y la inexistente natalidad, está a avanzando vertiginosamente hacia la despoblación más absoluta, sin que nadie haga nada por remediarlo.

Suscríbete para seguir leyendo