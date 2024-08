Pan, circo y eternidad

El Coliseo de Roma.

Seamos sinceros. Todo el mundo se ha parado a pensar en la muerte aunque sea una fracción de segundo. El que lo niegue seguramente sea por el miedo a la certeza de que de aquí no nos vamos con nada. O al menos eso es lo que dicen los no creyentes. Muchas veces la respuesta a la pregunta por la muerte queda en un incomodo silencio. Silencio que nuestra sociedad rompe con el tumulto del consumismo y el espectáculo (también deportivo) que en otro tiempo era descrito como "pan y circo".

Domingos atrás escuchabamos el evangelio de Marcro en que Jesús había mandado a sus apóstoles a la misión y a su retorno quiso retirarse a un lugar tranquilo. De repente el tumulto de la gente hambrienta de su palabra interrumpe e interroga a sus seguidores más cercanos: ¿con qué daremos de comer a esta multitud?. Y la respuesta de Jesús no se hace esperar: multiplica los panes. No se trata de una fantasía sino de una epifanía, una manifestación de que Él es el Señor. Los judíos esperaban al Mesías precedido de un nuevo maná, un nuevo pan milagroso que diera a comer a las multitudes hambrientas como otrora lo hiciera con el pueblo peregrino en el desierto. Algunos impresionados por el signo siguen buscándolo y entonces Jesús se da cuenta: algunos no le siguen a él, persiguen un trozo de pan o la curación de alguno de sus allegados; el mensaje del evangelio no ha llegado a sus corazones, se ha quedado en la epidermis. "Pan y circo".

Deberíamos hacérnoslo ver. No podemos seguir diciendo que no nos llevamos nada de esta vida —cuando nos referimos a la muerte— y después profesar la fe católica. Es cierto que el coche y la casa quedan aquí, pero lo que yo he hecho con mi coche y en mi casa me lo llevo a la vida eterna. Es el vaso de agua al sediento o la visita al enfermo lo que hace que escuchemos la voz del Señor que dice: "Cuando lo hacéis a unos de estos pequeños a mí me lo hacéis"’, invitándonos a entrar a su derecha. Es la santidad con la que vivimos cada momento de nuestra vida la que después será recompensada con la vida eterna.

¡Qué difícil es ser santo! Si leemos sus vidas nos daremos cuenta que no hay "pan y circo", no hay trampa ni cartón, sólo la vida auténtica de quienes se dejan alimentar y saciar por Jesús. La samaritana, sedienta de agua, y aún más sedienta de eternidad, recibe la promesa del agua viva, un agua que salta hasta la vida eterna; en evangelio de hoy, ya del evangelista Juan, los discípulos reciben el anuncio del pan de vida: no un pan como el maná, para sostenernos en una vida que al final, pronto o tarde, terminará; sino de un pan que nos da la vida sin final. Lo de Jesús no es "pan y circo", sino "pan de eternidad".