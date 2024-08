Sobre la nueva jubilación activa

"Con lo corta que es la vida, no ser capaces de disfrutarla por no saber trabajar mejor es una estupidez suprema".

El Gobierno, patronal y sindicatos han puesto punto final a una asignatura pendiente sobre la llamada reforma de las pensiones, sobre " la jubilación a tiempo parcial, demorada y activa".

Lo que pretende el Gobierno, es que los trabajadores permanezcan activos y, en consecuencia, retrasen su pase a la jubilación, lo que origina una disminución el gasto en pensiones, máxime cuando están accediendo a la jubilación, los nacidos en la década de los años 60 del pasado siglo.

El tema no es fácil. Trataré de resumirlo telegráficamente, haciendo solamente, referencia a grandes rasgos, a lo acordado días pasados.

¿Qué es la jubilación activa?

A grandes rasgos, es una fórmula que permite combinar el percibo de una prestación, con un trabajo a tiempo total o parcial, bien por cuenta ajena o propia, cumpliendo una serie de requisitos.

No hemos de confundir la propuesta de jubilación activa, esto es, seguir trabajando, y percibir una parte de la pensión, y retrasar la jubilación.

Hasta el momento, un trabajador cumpliendo los requisitos de cotización y la edad cumplida tiene derecho a percibir un 4% adicional, o bien una prima única por cada año de retraso.

El pacto o acuerdo recoge que se podrá recibir la mitad de los incentivos a partir del 2º. semestre del año, antes de finalizar el mismo, esto es, 4% por cada año + el 2% por retirase a partir del 2º semestre del año de jubilación.

El tema es tan sumamente reciente, no me ha dado tiempo a hacer un estudio en profundidad, lo que pretendo es dar una idea general, máxime cuando a la hora de optar por la jubilación activa, mi consejo es que se pongan en manos de un profesional; es una decisión que afecta a su futuro personal, y las lamentaciones, no sirven para nada.

La reforma va orientada a trabajadores que en su vida laboral tengan lagunas de cotización. No es necesario completar la carreta de cotización para acceder a la jubilación activa.

¿Qué pasa con los incentivos por demora y su compatibilidad con la jubilación activa?

Sí, son compatibles y pueden seguir trabajando.

Una pregunta que nos surge es ¿Qué incentivos se contemplan para la llamada jubilación activa?

Quienes se mantenga trabajando, una vez cumplida la edad de jubilación, pueden compatibilizar el percibo de la pensión y el abono del salario, incluso hasta llegar a la totalidad de la pensión.

La escala es la siguiente:

Con 1 año de jubilación activa el salario mensual es compatible con el 45% de pensión.

El % de la prestación será del 55% a los 2 años y el 65% a partir del 3er. año.

Con 4 años de trabajo, después de cumplir la edad de jubilación, tendrá derecho a que el 80% de su pensión sea compatible con el abono salarial.

Con 5 años o más el pensionista activo podrá cobrar toda la pensión junto con el salario.

¿Premio a las cotizaciones ininterrumpidas qué es? Se incrementará el 5% por cada 12 meses de trabajo ininterrumpidamente.

En cuanto a los autónomos, los alicientes a la jubilación activa consisten en el derecho a recibir el 75% de la pensión.

El Gobierno se ha comprometido a llevar a cabo una revisión en 6 meses, de la jubilación flexible.

La jubilación parcial se adelanta a los 62 años.

Pedro Bécares de Lera

