La charlotada de un "trastornao"

A un gran amigo y magnífico periodista le salía sola la palabra "trastornao" (así, sin la d) cada vez que veía en alguien algo raro. "Ese está trastornao"; "fulano es un trastornao, no ves las bobadas que hace"; "mengano lleva un tiempo trastornao; no da una a derechas". Y así con relativa frecuencia. Tanta que la palabra se puso de moda en aquella redacción hasta el punto de que el hijo pequeño de un periodista se dirigía al inventor de la palabra con un contundente "J…, tantonao".

Me he acordado de esta anécdota al ver lo sucedido el pasado jueves con el ínclito Puigdemont en su excursión, tocata y fuga por Barcelona hasta volver a la casilla de salida, o sea a su retiro dorado de Waterloo. Y también he recordado a un excelente comunicador, maestro de generaciones de informadores, que comentaba de un político, entonces en la cima de su carrera: "Tiene la capacidad de sacar lo peor de mí mismo; intento evitarlo, pero no puedo". A mí me asalta una sensación similar con el líder de Junts. La cosa viene de muy atrás, desde que lo eligieron presidente de la Generalitat, pero se ha agudizado ahora. Es leer, oír o ver noticias sobre el susodicho y se ponen en guardia todos mis sentidos; reaccionan con actos reflejos.

Y un tercer apunte, también de las batallitas del abuelo. A un procurador en las Cortes regionales le escuché decir varias veces que el problema de un destacado alto cargo no era de ideología o criterio, sino simple y llanamente de psiquiatra. Y lo aseguraba alguien psiquiatra de profesión y con bastantes años de experiencia. A su juicio, aquel político, tan ambicioso como cínico, había perdido el oremus y se estaba convirtiendo en eso, en un "trastornao". ¿No conocen ustedes casos iguales o parecidos? Seguro que sí.

Ignoro si Puigdemont se ha convertido recientemente en un "trastornao" o el asunto ya venía de atrás. Probablemente, esto último, porque lleva haciendo rarezas desde que pasó de la alcaldía de Gerona al liderazgo autonómico de los hasta entonces moderados convergentes. Y su paso por la Presidencia de la Generalitat tuvo muchos ingredientes de charlotada (con el debido respeto y la gran admiración al irrepetible Charles Chaplin, el Charlot eterno de nuestra infancia) y una deriva muy peligrosa; tanta que hasta llegó a proclamar la independencia catalana, que, eso sí, duró un par de minutos. Claro que se cuidó muy mucho de contar que él, y sus consejeros y su partido, sabían de sobra que la independencia era imposible; sin embargo, convenía mantener la ilusión, la utopía, en beneficio propio, de su "prestigio" y de su trayectoria futura. Y para eso, y para defender Cataluña de opresores españoles, lo mejor era huir escondido en el maletero de un coche e instalarse en Waterloo a cuerpo de rey.

La charlotada tenía que continuar. No se trataba de rendir cuentas y dar la cara por el insólito e ilegal referéndum del 1 de octubre, sino de salvarse él, de convertirse en un héroe, en el salvador de un pueblo, en leyenda. Y ahí lo hemos tenido, entre otras cosas de eurodiputado con buen sueldo y buenas canonjías. Lo eligieron los votos y, por tanto, nada que objetar, salvo cuestionarse si todo lo legal es justo. Pero esa es otra cuestión.

El caso es que don Carles quiso dar un triple mortal sin red y aseguró que retornaría a Cataluña para volver a ser el molt honorable president. Y toda Cataluña a sus pies, venerando al nuevo Moisés. Y España, derrotada. Y sí, la operación le salió redonda: el socialista Illa, presidente tras el apoyo de un partido independentista, ERC; y él, el gran Puigdemont, corriendo por las calles de Barcelona con un sombrero de paja, una gorra y una careta y poniendo en ridículo a los mossos, algunos de cuyos miembros fueron detenidos por estar conchabados con el monarca de Waterloo. He ahí el desenlace de una tragicomedia que ya veremos lo que da de sí. De momento, quedémonos con la charlotada Puigdemont. Entre esto y el calor, menudo agosto.

Suscríbete para seguir leyendo