Puigdemont llegó y se fue de Cataluña, por lo menos cuando esto escribo, con total y absoluta impunidad. Sin que ni Mossos, ni ningún Cuerpo o Fuerza de la Seguridad del Estado, interviniera. Ignoro si llegó y se fue en el maletero de un coche o en la parte de atrás del mismo, lo que sí sé es que una vez más ha burlado a la Justicia contra la que arremetió a conciencia en su primer discurso, al Gobierno de España del que se cachondea inmisericordemente y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de las que no sabemos a ciencia cierta si recibieron o no órdenes, por supuesto políticas, para no intervenir.

No accedió al Parlament, donde todo estaba atado y bien atado, por lo que la sesión de investidura del candidato de Sánchez, Salvador Illa, pudo llevarse a cabo, pero la rentré del prófugo recordaba la del molt honorable Tarradellas. Es mítica ya aquella frase con la que el marqués de Tarradellas saludó a sus conciudadanos: "Ciutadans de Catalunya: ja sóc aquí". Creo que incluso nos la sabemos de memoria. El prófugo Puigdemont utilizó otra versión que a diferencia de aquella no pasará a la historia: "encara som aquí". O lo que es igual: "Aún estamos aquí", dicho con esa arrogancia que le acredita.

La mayoría ciudadana piensa y opina que si el susodicho no ha sido detenido, es porque a Sánchez no le ha convenido. No quería el nada honorable presidente del Gobierno de España, que nada enturbiara la sesión de su chico en el Parlament catalán. Quiere a Illa de "president"sí o si, aunque para ello deba fragmentar España, humillarse a más no poder y venderse a los intereses del independentismo. Está reventando España. Pero él feliz con el Falcon hasta para ir a tomar cerveza y en la Mareta y otros palacetes. Es vergonzoso, además de un circo, todo lo que está sucediendo. Cuantos rodean al prófugo son gente de opereta con demasiados figurantes.

Para más regodeo, el buenista Salvador Illa, que parece no haber roto un plato en su vida, ha pedido "aplicar rápido la Ley de Amnistía". Oiga, pero para todos, también para los de Topas y otras cárceles de España que no son más ni menos que Puigdemont.

