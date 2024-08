Lo de ZP con Venezuela

Los venezolanos no pueden verlo ni en pintura. A José Luis Rodríguez Zapatero sólo le da la bienvenida al país caribeño, el régimen corrupto de Maduro. Precisamente ZP es, junto a algunas luminarias de Podemos como Monedero e Iglesias, uno de los asesores principales del sátrapa que le recompensa convenientemente. De qué un ex presidente del Gobierno que, además, fue nefasto, solo le salva la creación de la Unidad Militar de Emergencias, la querida UME, iba a tener los casoplones, mansiones, palacetes o como usted quiera llamar a las diferentes moradas que disfruta en la España peninsular y en la insular. Empezando por el casoplón de León y acabando por una lujosa villa en Lanzarote valorada en 1,2 millones de euros que se levanta en una exclusiva urbanización.

Sabiendo todo lo que se sabe del tramposo Nicolás Maduro y del régimen que tortura, mata y expolia a los ciudadanos en beneficio propio, cómo es posible que se preste a fotografiarse con esa sonrisa "netol" a la que nos tiene acostumbrados, sin pudor alguno con quien se autodenomina presidente electo, sin que hasta la fecha lo hayan reconocido la Unión Europea en pleno, Estados Unidos, el grupo de Puebla y la mayoría de los gobiernos de América Latina, incluido su amigo Lula. Zapatero no tiene ni vergüenza ni dignidad.

No me extraña que cada día sean más las voces críticas que se alzan en el propio PSOE por el papel que juega el ex presidente, denunciando que su "silencio cómplice" con Maduro daña la imagen bastante deteriorada ya de un PSOE que ha perdido toda la esencia que encerraban sus siglas. Lamentan los verdaderos socialistas que ZP no pida la actas electorales, como sería de recibo si fuera un buen demócrata. Mientras otros luchan por las libertades en Venezuela, ZP se columpia sin asumir la responsabilidad que tiene en este feo asunto. Sus constantes viajes a Venezuela me tienen muy mosqueada. Alguien debería investigarlos

Si Maduro acaba publicando las actas de las elecciones que tantos le exigen, que a nadie quepa la menor duda: estarán manipuladas, de hecho, se está tomando su tiempo hasta concluir la infamia.

