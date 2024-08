Sudores de agosto

Cuando escribo esto, la noticia es que ha vuelto Puigdemont, tras siete años de vacaciones pagadas por Bélgica, Francia y alrededores. Qué tío. No me digan que no les da envidia. Y, ojo, que intentará seguir disfrutando de la vida. Seguro que no tardan en arreglarle la paga de expresident, que es la repera. Pero a mí, qué más me da. Allá lo catalanes, que lo apoyan, le pagan y lo soportan. En cada sitio tenemos grandes barandas, que viven como mandarines y en vez de ayudarnos son el freno que nos impide hacer algo bueno en común. ¿Les empieza a dar nombres de los zampones de por aquí? ¡Bah, no, que es verano y con esta caló no apetece meterse en honduras!

Algunos sudan con lo de Puigdemont y entran en ebullición indignados. Otros con lo que sudan es con la maldita realidad, que no se somete a sus deseos. Eso, por ejemplo, de que por más extranjeros que vengan a Zamora, aún son pocos para reponer mínimamente los índices de población. La noticia seguro que hace sudar a los que no son racistas, pero odian a los de otras razas; a los no tienen nada contra los extranjeros, pero “que se vayan a su país, que este es el mío”; y a los que creen que si les va mal es por culpa de quienes no tienen nada y no de los que lo tienen todo e impiden que la riqueza beneficie al común.

Lo de que el presidente del Gobierno haga sudar de furia a tantos y tantos españolitos de a pie es quizá lo que me tiene más asombrado. No hay día en que no lea uno diatribas feroces contra don Pedro, que al parecer, y según sus detractores, es lo peor de lo peor de la política española de todos los tiempos. O sea, como si no hubiera existido ni Aznar. Mare de Deu. Lo que echo a faltar en los sesudos artículos anti-Sánchez de cada día es que ninguno reflexione sobre la causa de que ante tanta maldad e inutilidad, no sea ya presidente por goleada don Alberto PP. Porque si no eres capaz de ganar ni a lo peor de lo peor, ¿tú qué eres?

Pero, vamos, que todo lo anterior lo menciono porque hace sudar a mucha gente en este verano abrasivo, pero no porque me interese especialmente a mí. A mí, la verdad, el sudor que de verdad me preocupa es el del calor propiamente dicho. ¿De verdad este verano está siendo normal? Dicen que hoy entramos en la cuarta ola de calor del verano. No me lo explico. Yo creí que no habíamos salido de la primera. Día tras día, sin una nube. Con sol implacable. Buscando sombras y agua, donde la hay. Se han abierto las puertas del infierno y nadie las sabe cerrar. Eso sí que me provoca sudores.

