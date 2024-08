Reírse con Dios

Es la frase más simpática y reverentemente irreverente recién pronunciada por el papa. En su reunión hace unas semanas con los humoristas les dijo que "cuando ellos hacen reír a alguien, dios también se ríe, aunque se rían de él". Reverente por la persona que lo dijo, aunque los amantes de "reverencias" pusieron el grito en el cielo cuando lo oyeron, por irreverente. Las carcajadas de dios tras oír a su representante en la tierra fueron tan estentóreas que quizá le impidieron oír el rechinar de dientes de los que desconocen lo saludable que es reírse.

Me refiero al representante de dios en singular, al de Roma, aunque quizá debería decirlo en plural. Entre los judíos, cristianos y musulmanes – los únicos monoteístas – muchos reclaman que ellos son los únicos que son "verdaderos representantes" del dios común, el de Abraham Todos dicen qué es lo que ha dicho, pero sus versiones son hartas contradictorias. No entro en el fondo de la cuestión, si dios existe o no, pero es obligado concluir que todos menos uno está equivocado al decir qué dice el único dios verdadero. Eso en el mejor de los casos, porque no cabe descartar que todos interpreten mal lo que haya dicho.

El único dios verdadero, por definición, tiene todas las virtudes y ningún defecto. Es una virtud ser omnipotentemente risueño, no un defecto. Lo que dijo el papa de las carcajadas de dios es más probable que sea verdad que lo contrario. Estar omnipotentemente enfadado, o sólo con frecuencia, es un defecto ajeno al único dios verdadero. Deberían de imitarlo sus creyentes. Nadie discute que los "eternos enfadones" no sean creyentes en el dios verdadero, el que se ríe con omnipotencia, pero son muy pocos los practicantes que se ríen siguiendo su ejemplo; prefieren estar siempre enfadados … por todo.

Yo no me creo lo que dicen los sionistas para justifican el genocidio de Gaza: que dios había ordenado otro genocidio hace unos dos mil años, más o menos: el de todos los habitantes del reino de Abimelec incluidos los niños lactantes y también los burros, ovejas y camellos que tenían igual nula culpabilidad para ser exterminados. No se atreven ya a decir que el genocidio se lo ha ordenado el mismo dios de Abraham, pero repiten la matanza de los inocentes de Herodes. La matanza de los de Hamás, a los que odian más que temen, no cuenta con el mandato de dios, pero tiene la autorización de los EEUU aunque aparentemente se queje. Hay elecciones.

Este papa me gusta porque tiene sentido común, algo que irrita a los "enfadones". Siempre he dicho que la ley sólo es el sentido común escrito; también la ley divina de reírse.

El día de S. Pedro y S. Pablo el papa dijo otra "sentido comunada", si se me permite este neologismo: "hay que abrir las puertas del evangelio". Es lo dijera ya a aquellos doce primeros judíos y a los miles de la multiplicación de los panes y los peces: dejarse de restricciones de "pueblo elegido" de los eternos "enfadones" y abrir la puerta a los gentiles: "la humanidad es el pueblo elegido". Lo dijo bien claro "De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres será considerado muy pequeño en el reino de los cielos; más cualquiera que los cumpla y los enseñe, éste será considerado grande en el reino de los cielos" (Mat. 5,19). Yo creo que el cielo debe estar lleno de gente risueña.

El racismo cristiano, ese que discriminaba a los cristianos "nuevos" de los cristianos "viejos" fue la herencia indeseable del racismo judío que sólo considera "judío puro" al hijo de padre y madre judíos y judío de medio pelo al que solo es hijo de madre judía. El que sólo es hijo de padre judío es sospechoso de no ser judío; eso equivale a sospechar que su madre fue adúltera; y eso es feo. En el genocidio contra los de reino de Abimelec el mandato incluía a burros, ovejas, y camellos, que, para los judíos "tampoco eran hijos de dios" al no ser hijos de judías. A mí eso de "pueblo elegido" me suena a lo de "raza superior" y no me hace reír nada.

La consigna cristiana, tan poco cumplida, fue la de "la piedra desechada que ha llegado a ser la piedra angular"; fue la de perdonar sus pecados a Magdalena, "porque mucho has amado"; fue la de "amar al prójimo como a ti mismo" aunque sean inmigrantes, sean o no menores de edad no acompañados y sepan o no jugar al fútbol y marcar goles.

Tras el lamentable Decreto de Teodosio declarando religión oficial el cristianismo todo se corrompió. Un refrán dice: "no sirvas a quien sirvió ni pidas a quien pidió". Se dedicaron a asesinar a miles de herejes y aun a los que sólo eran incrédulos. Hicieron caso omiso del mandato pacífico: "mete la espada en tu mano porque el que a hierro mata a hierro muere". Sólo esa vez le hicieron caso.

Recordar la consigna de "puertas abiertas" no exige meter a todos dentro a empujones, ni darles con la puerta en las narices; menos aún convertir en delito lo que es dudoso que sea ni "pecado". Amnistiemos a todos siguiendo el mandato de "perdonar setenta veces siete". No "apedreemos a nadie" por creernos libres de pecado. ¡Estamos equivocados!

Y cuando nos riamos, recordemos que dios se está muriendo de risa con nosotros. Y ¡por favor!, que nadie crea que blasfemo al decir "dios se está muriendo". Es parte de la broma.

