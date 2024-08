La física y la economía

Dice la 3ª Ley de Newton o "principio de acción y reacción", que siempre que un objeto ejerza una fuerza (acción) sobre otro, éste último opondrá una fuerza (reacción) de igual magnitud y de sentido opuesto al primero.

Sin duda la nomenclatura usada para describir este principio (llamando "acción" a la fuerza inicial y "reacción" a la fuerza inducida por culpa de la acción) ha influido en el lenguaje político

Así que tal vez por ello se pasó a usar en política el término "reaccionario" para definir al partido, que ante cualquier propuesta de acción progresista y bienestar general, se opone.

En España, de acuerdo con este criterio, el PP y vox serían fuerzas reaccionarias, y el PSOE fuerza que necesita pensárselo un siglo para saber por dónde van los tiros (perdón, los votos).

La Física, aplicada a la política, puede ser de gran utilidad para saber que está pasando. Veámoslo repasando el asunto de la reducción de la jornada laboral sin reducción del salario.

Recuerden el tema. Las izquierdas a la izquierda del PSOE (las que se presentaron en las últimas elecciones generales como Sumar –no confundir con el "partido" llamado Movimiento Sumar–) liderados por la Ministra de Trabajo (Yolanda Díaz) proponen a los españoles que se reduzca la jornada semanal de trabajo de 40 horas a 37 y media poco a poco.

Ante esto, los sindicatos obreros y partidos de izquierdas están a favor. Componiendo entre todos ellos la fuerza llamada "acción".

Sin embargo los partidos de derechas están en contra. Son pues la fuerza llamada "reacción". Nada que sea extraño ya que va con su esencia (la esencia es que en cualquier sociedad los que tienen mucho no quieran que nada cambie por si pierden algo).

Va tan con su esencia el oponerse a la reducción de la jornada laboral conservando el salario, que ya en Inglaterra, siglos atrás, los progresistas propusieron que los niños menores de 10 años (como lo oyen) no tuvieran que trabajar, y los empresarios de la época, todo lo seriecitos que pudieron, anunciaron que tal disparate (el que no trabajaran los niños) acabaría con la economía del país. Naturalmente no pasó nada, e incluso ese país conservó y mejoró su poderío económico.

Pero vamos con el presente y lo que está ocurriendo en España.

Las fuerzas que han tomado la iniciativa, las progresistas, quieren reducir la jornada, mientras que los reaccionarios están en contra. Ante esto ¿cómo debe resolverse el problema?

Las leyes de la naturaleza indican que no estamos ante un asunto que se pueda solventar según la ética, la estética o los estudios de economía (estudios trucados como casi todos).

Y ello por una razón muy sencilla. Las fuerzas progresistas tienen todo el derecho a vencer para que los trabajadores vivan mejor. Pero las fuerzas reaccionarias también tienen todo el derecho a que los empresarios sigan ganando cada vez más.

Ante esta disyuntiva (el derecho de ambas fuerzas a ganar) cuál debe prosperar.

Nos responde a ello la Ley Sublime de la Democracia, que dice que: cuando 2 fuerzas opuestas e igualmente dignas se enfrentan una a la otra, debe tirar para adelante, o sea debe prosperar y debe vencer, la fuerza más fuerte, la más grande, la más potente.

Tal vez por eso el PSOE quiere que firmen los empresarios un acuerdo, para que Junts (que son reaccionarios) voten con las fuerzas progresistas. Para tener mayoría.

Por cierto, si la ley prospera habrá más gente con más tiempo y más dinero para gastar, con lo cual el potencial de consumo se incrementará notablemente, generándose así más beneficios para el empresariado (ya que éste vive de vender cosas) y todos felices

