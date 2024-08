Sobre el resultado de las elecciones en Venezuela

Sabíamos que el expresidente Zapatero es un simpatizante o aliado del dictador Maduro, pero no al extremo de defender al mismo ante el presunto fraude electoral de Venezuela que mayoritariamente se plantean voces autorizadas en diversos estados y naciones, incluso no aceptando la revisión de las actas de votación. Lamentable la postura antidemocrática de ambos personajes, que obviamente no es nueva.

Por otro lado, dónde estás esas feministas de la izquierda y adjuntas al Gobierno de España en favor de la defensa de María Corina Machado que ha demostrado valor y coraje enfrentándose al ejercito y policía de Venezuela que están al servicio de su dictador presidente, ante el citado supuesto y fraudulento resultado de las urnas, incluidas las amenazas del propio mandatario; dónde su apoyo. Quizás les interese más convertirse en aliadas de su régimen opresor.

Ángel Santamaría Castro

Suscríbete para seguir leyendo