Justicia para Pedro Sánchez

Excelentísimo señor Presidente de mi país:

Vaya por delante que ahí está mi nombre en el cabecero de este artículo y mis datos autorizo a este periódico que se los facilite por si de mis palabras se desprendiese algo susceptible de ser punible jurídicamente. De todos modos, le será fácil encontrarme a través de Google. Y es que a mí, como a usted, me indignan lo bulos y demás mierdas sin dar la cara. Mi cara es simple. Un ciudadano que, como usted, también, es Doctor, no en Economía, pero sí en Filología, lo cual hace más fácil el entendimiento por aquello de hablar de igual a igual en la formación; vamos, que podríamos tratarnos de colegas, si bien es verdad que habrá de reconocerme que yo soy quien le paga por sus servicios en tanto que alto funcionario del Estado, como el resto de conciudadanos, como yo le reconozco a usted que los votantes le han puesto, o le hemos, en el cargo que ocupa, de ahí mi absoluto respeto de antemano.

Hechas las presentaciones, permítame que reflexione sobre los últimos acontecimientos que le afectan en el ámbito personal, esfera siempre complicada. He de reconocerle que la defensa que ha hecho de su mujer, Begoña Gómez, merecería que se le pusiese a usted un pedestal en cada pueblo de España, porque usted se ha erigido en un valeroso y caballeroso adalid de su señora, cuan un Amadís de su Oriana. Y eso le honra. Lástima que no estemos en Edad Media y que después de tantos siglos de lucha por la igualdad de las mujeres ahora resulte que las damas siguen necesitando de un apuesto héroe que las defienda. Vaya, lo mismo no hemos avanzado tanto, pero esta no es la cuestión.

Si el resultado de esta querella que se ha presentado por prevaricación a un juez, y que pagamos todos, es que, en efecto, ha prevaricado el juez, caiga sobre él todo el peso de la ley, de esa ley que él juró defender por encima de todo y de todos y, por supuesto, mi pleitesía, y hasta mi voto, a usted, señor Presidente

Es verdad que lamento como ciudadano que no haya habido por su parte una explicación simple de lo acontecido, pero bueno, no siempre se sabe estar en el momento oportuno y en el tiempo oportuno, por muy Presidente que se sea y por muchos asesores de los que se disponga, lo que voy es a lo jurídico. Más allá de que no comparta que el Gobierno de mi país, al que pago, se lance a una defensa acérrima de su dama, postura personal que a usted le parecerá mal, tampoco comparto que la oposición, a la que también pago, se lance al vituperio, donde mi crítica le parecerá a usted un ejercicio de auténtica ciudadanía democrática.

Vayamos al asunto, que ni usted ni yo tenemos tiempo que perder. A su mujer la investiga un juez, a usted lo cita el mismo juez como testigo en tanto que marido, y ambos, usted y señora, se acogen a su derecho a no declarar. Me parece estupendo y legal. Faltaría más. En un país democrático, ese que hemos construido las generaciones anteriores, que no usted y señora, por edad, claro; en un país democrático, decía, nadie investigado está obligado a declarar y mucho menos usted, señor Sánchez, que, como marido, está acogido a no declarar en función de parentesco. Esto es muy simple, quizás lo único simple en el derecho democrático: nadie tiene por qué declarar contra sí mismo ni contra familiares en un determinado grado, y su señora está en ese determinado grado. Así que, a sus pies, señor Presidente, por lo que yo mismo hubiera hecho si la investigada (antes imputada) fuese mi hija. Faltaría más. Porque de otro modo, menudo estado democrático de mierda hubiésemos construido, pues, no olvidemos, que quien acusa es quien tiene la carga de la prueba. Vamos, que su señora no tiene que demostrar su inocencia, sino el juez demostrar su culpabilidad, sea mujer del Presidente del Gobierno o de un ciudadano como un servidor.

Si se desestimase y no digo ya si en juicio se sentenciase que el juez no ha prevaricado, entonces, supongo que usted estará de acuerdo conmigo, debería no solo dimitir, sino reconocérselo a la ciudadanía

Ahora bien, que como resultas de todo el procedimiento de investigación se ponga en marcha a la Abogacía del Estado para denunciar al juez instructor por prevaricación hay salto triple mortal sin red, o, si quiere, en lenguaje castellano: esto es harina de otro costal. A los abogados del Estado los pago yo, como usted, aunque no creo que estén a mi disposición para nada, pero este no es el asunto. La cuestión es la siguiente, en mi humilde opinión.

No hay mayor delito que imputar a un juez que el de prevaricación y más si es desde la propia Abogacía del Estado desde donde se lanza. Me parece bien, que todo lo que suponga mejorar la Justicia y acabar con incompetentes, o lameculos es bien para el país, para ese país que configuró al actual Gobierno e incluso para el que votó en contra. Eso sí, los ciudadanos corrientes tenemos complicado presentar semejante querella y menos de nuestro bolsillo.

Se lo dejo claro, señor Presidente. Si el resultado de esta querella que se ha presentado por prevaricación a un juez, y que pagamos todos, es que, en efecto, ha prevaricado el juez, caiga sobre él todo el peso de la ley, de esa ley que él juró defender por encima de todo y de todos y, por supuesto, mi pleitesía, y hasta mi voto, a usted, señor Presidente, porque no solo habrá salvado su honor y el de su dama, sino el de todo un país: la Justicia es para todos.

Ahora bien, si se desestimase y no digo ya si en juicio se sentenciase que el juez no ha prevaricado, entonces, supongo que usted estará de acuerdo conmigo, debería no solo dimitir, sino reconocérselo a la ciudadanía y, por supuesto, pagar de su bolsillo las costas de todo este asunto.

