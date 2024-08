Hope Kamala. Hope USA. Yes we can

Kamala Harris aún no ha elegido a su candidato a vicepresidente, dice su campaña

El relevo de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, como candidata del Partido Demócrata a la Presidencia, sustituyendo a un gran presidente como ha sido Joe Biden, es una noticia esperanzadora para el conjunto del orden mundial, pero sobre todo es un motivo de ilusión para afrontar el futuro, para luchar por ese concepto tan importante que es la diversidad, para el futuro de las personas que habitamos el planeta Tierra.

La política se construye desde la ideología, desde los principios y desde los valores, sin duda. Los que representan los partidos y organizaciones que concurren en las elecciones. Por supuesto que no soy experta en el análisis político de lo que sucede en Estados Unidos.

Pero si soy observadora de lo que transciende en el ámbito internacional y de la relevancia que tienen las elecciones presidenciales de uno de los países más importantes como son los Estados Unidos de Norteamérica. Una de las principales potencias en todos los órdenes: el económico, el social, el geopolítico o el armamentístico.

La llegada de Kamala Harris a la carrera electoral por la presidencia de los Estados Unidos, para enfrentarse a un individuo tóxico como Donald Trump, es sin duda un motivo de esperanza, de alivio, de motivación para creer en la política.

El Partido Demócrata representa en Estados Unidos muchas de las ideas progresistas que defendemos desde los valores de la izquierda. Sin duda con las peculiaridades de un país que aglutina la mayor diversidad social, probablemente, del mundo en el que vivimos.

Recuerdo perfectamente las elecciones presidenciales de 2008 con la irrupción de un candidato demócrata, Barack Obama, que resultó elegido frente al candidato republicano.

Hope, esperanza, change, cambio, yes we can, si se puede, fueron las ideas fuerza de Barack Obama para devolver la esperanza a un país como Estados Unidos donde las injusticias y los extremismos se traducen en racismo, machismo y discriminación.

Kamala Harris es mujer, es fuerza, es capacidad, es una persona con valores y principios que defienden la igualdad, la justicia social, la democracia y la libertad

Y ahora vuelve a tocar la lucha por la defensa de esos valores que lideró Barack Obama en 2008 y que ahora liderará Kamala Harris. Porque la Democracia y la Libertad vuelve a peligrar en Estados Unidos con Donald Trump. Como vuelven a peligrar en muchos otros lugares, en Europa, en América, en África….

Quiero recordar hoy ese grito recogido en el vídeo de Barack Obama acompañado de muchos cantantes, actores y personajes públicos de los Estados Unidos pidiendo cambio, pidiendo esperanza, pidiendo un país que respete a las personas de distinta condición, de distinto color, a las mujeres, a la pluridiversidad.

Yes we can: "Fue el credo escrito en los documentos fundadores que declararon el destino de una nación. Si se puede. Fue susurrado por esclavos y libertadores cuando encendían en el camino hacia la libertad. Si se puede. Si se puede. Fue cantado por inmigrantes al arribar de lejanas tierras quienes empujaron hacia el oeste contra un inclemente desierto. Si se puede. Fue el grito de trabajadores quienes organizaron a mujeres… Y a uno de nombre King quien nos llevó a lo alto de la montaña y apuntó el camino a la Tierra Prometida. Si se puede con justicia e igualdad. Si se puede. Si se puede con oportunidades y prosperidad. Si se puede enmendar este mundo. Sabemos que la batalla será larga…".

Han pasado dieciséis años desde que Barack Obama ganara en noviembre de 2008 las elecciones presidenciales. Con Joe Biden como vicepresidente. Ocho años de cambio en Estados Unidos. El periodo de Donald Trump entre 2016 y 2020, que, sin duda, ha sido uno de los capítulos más infames de la historia. Joe Biden devolvió la esperanza y ahora no podemos volver atrás.

Kamala Harris es esperanza y ha conseguido en apenas dos semanas cambiar las encuestas y la tendencia de votos en Estados Unidos. Kamala Harris es mujer, es fuerza, es capacidad, es una persona con valores y principios que defienden la igualdad, la justicia social, la democracia y la libertad y apuestan por el futuro de un mundo más solidario, un mundo más justo y un planeta más sostenible.

Kamala Harris es mujer y representa los valores de Barack Obama, de Joe Biden y de Hilary Clinton. Representa los valores progresistas, los valores de la izquierda, los valores de la socialdemocracia europea.

