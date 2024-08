Por sus genitales

Los Juegos Olímpicos de París, nos están dejando infinidad de historias e infinidad de anécdotas de lo más variopinto. No pasarán a la historia del olimpismo por haber sido los mejores Juegos, pero sí los que provocaron la hilaridad mundial gracias a un suceso que ha propiciado las imágenes más virales de la cita olímpica. No es para menos. Al género masculino, en número plural, siempre le ha preocupado el tamaño, no me diga por qué. No creo que la mayoría esté al corriente de lo que mide el Etna, ahora en erupción, el Kilimanjaro, la estatua de la Libertad o las Torres Petronas de Kuala Lumpur, pero en lo tocante a sus genitales, se comportan como tantos pescadores cuando hablan de sus presas.

El deportista de élite francés Anthony Ammirati, quedaba eliminado de los JJ.OO. por culpa de sus genitales en la prueba de salto con pértiga. Un suceso que ha podido dejarle marcado de por vida, tratándose de un joven de 21 años que buscaba con ahínco su pase a la final tras haber superado los 5,60 metros. Cuando trataba de rebasar la barra transversal, a 5,70 metros, y cuando creía que a la tercera iba la vencida, tras dos intentonas fallidas, surgió un elemento anatómico de su propiedad que lo descalificó. Ammirati no derribó el listón con su cuerpo, sus piernas o sus brazos. El listón fue a encontrarse con un inequívoco bulto, su pene, que se llevó por delante su aspiración. A eso se le llama estar bien dotado.

Ha tenido que ser frustrante para el olímpico. A buen seguro, y dada la repercusión obtenida en redes, la segunda parte, posiblemente más notoria, llegará para el francés, a partir de la clausura de los Juegos. Este joven, pasará a la posteridad como el Fernando VII del deporte. No sé si como el monarca español, el deportista padece macrofalosomía, desde luego, el ‘bulto’ que topó con la barra transversal tenía su aquel. Demasiado evidente para muchos observadores. Cierto es que llamaba la atención. Es la primera vez, en tantos años de historia, que en los JJ.OO sucede algo así. Francia, no obstante, se muestra muy orgullosa de la "grandeur" de su atleta al que ha felicitado.

