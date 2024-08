¿Qué pasará con las pensiones?

Hay un tema de conversación en la calle que es el referente a las pensiones y un hecho real, cual es que los españoles nacidos entre los años 1960 y 1975, baby boomers, han iniciado ya su jubilación.

Si han iniciado el acceso a la jubilación, fácilmente podemos comprender que en los próximos años, el paso a la jubilación se incrementará notablemente.

Está íntimamente relacionado con el tema del acceso a la jubilación, la disminución de la natalidad, que origina el envejecimiento de la población, lo que significa que para hacer frente al pago de nuestras pensiones, hay que tener cotizantes al sistema público para que no se produzca un desfase entre ingresos y gastos.

Nuestro sistema de pensiones está basado en el sistema de reparto y es tan sencillo que, para poder mantener el abono de las pensiones, los ingresos obtenidos vía cotizaciones, han de ser como mínimo iguales a los gastos en pensiones, salvo que los gobiernos acudan a destinar para el abono de las pensiones, ingresos obtenidos vía impositiva.

Leía que, una solución es la inmigración y otra ya impuesta, es el retraso en la edad real de jubilación y, por supuesto el aumento de la productividad que, traerá como efecto el aumento de los salarios y en consecuencia, el aumento de las bases de cotización. A mayor salario, mayor cotización.

El Informe de Envejecimiento 2024 de la Comisión Europea, nos dice que la inmigración puede paliar, en cierta medida, la situación.

Nuestra economía cerró el pasado año 2023, con necesidades de financiación adicional a las cotizaciones, para cubrir el gasto público en pensiones, del orden de 4 puntos del PIB.

España ha de incrementar la productividad. Es urgente evitar desfases que, se pueden originar, en un futuro, tal vez, no muy lejano, que nos pueden perjudicar a todos.

Como pueden comprender, no soy, en absoluto, pesimista, soy realista, la economía española ha dicho recientemente el señor Sánchez, no va como una moto, va como un cohete. Reflexionen... y se pregunten cómo les va a ustedes y a su entorno. No olviden que varios de los últimos cohetes lanzados al espacio o se han perdido, o han explotado.

España necesita mejorar la productividad.

Creo oportuno que irse construyendo un ahorro, léase, "hacerse un colchón", vía adquisición de inmuebles, inversiones financieras, etc., que les produzcan unos ingresos que complementen la pensión pública, no es mala idea; ello exige fuerza de voluntad y sacrificio y no lo olvidemos privarse de ciertos "lujos", y es evidente que, con un salario medio y con la inflación que sube como la espuma, no va a resultar fácil. Les recuerdo el refrán castellano que nos dice: "No hay atajo sin trabajo".

No olvidemos que, la inflación, es el impuesto de los pobres y es muy peligroso, creerse rico siendo pobre.

Cada uno de ustedes conocerá su situación económica, sus ingresos, sus necesidades, su fuerza de voluntad y capacidad de sacrificio.

El futuro se planifica en el presente.

Los zamoranos, por regla general, somos precavidos, porque nadie nos ha reglado nunca nada y hemos tenido épocas peores, porque recordando a Platón "la pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos".

Pedro Bécares de Lera

