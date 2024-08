Ante la grave situación en Venezuela

Ante la grave situación en la que están viviendo estos días los venezolanos, desde las Elecciones Presidenciales celebradas el 28 de julio 2024, la Liga Española Pro Derechos Humanos y la Federación Internacional Pro Derecho Humanos-España desean comunicar a la opinión pública lo siguiente:

Podemos asegurar que la proclamación como presidente Electo de Nicolas Maduro es un fraude más. Uno de sus cómplices-colaborador Elvis Amoroso, presidente del Comité Nacional Electoral (CNE), proclamó antes del terminar el recuento y de forma fraudulenta como presidente electo a Nicolas Maduro basándose en actas fraudulentas.

El prestigioso Centro Carter, verificador internacional en dichas elecciones, concluye en su informe que "no pueden considerarse democráticas".

Una de las principales organizaciones que participó en la observación de las elecciones presidenciales que se celebraron el domingo en Venezuela ha desacreditado todo el proceso. El Centro Carter, con sede en Atlanta, asegura que no ha podido verificar o corroborar los resultados que dieron como ganador al presidente Nicolás Maduro. "La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática".

El hecho que la autoridad electoral (CNE) no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral, constituye una "grave violación" de los principios electorales. "El proceso no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional. Se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. A lo largo del proceso electoral, las autoridades del CNE se mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición",

Los datos subidos a una página web y, procesados ya en un 84%, dan la victoria a González Urrutia, el candidato de la Plataforma Democrática, con 7.119.000 votos, un 68% del total. Maduro consiguió un 30%, lo que suma 3.200.000 votos, un resultado muy parecido al que venían anunciando todas las encuestas.

Las protestas ciudadanas en defensa de que se publiquen las actas electorales mesa por mesa, como piden todos los Organismos Internacionales y los Estados, han dejado un saldo de al menos 15 muertos y cientos de detenidos.

En la sesión de la Asamblea Nacional, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, así como el diputado Diosdado Cabello, pidieron cárcel para Machado y González Urrutia, y les responsabilizaron de la violencia tras las elecciones.

La Liga Española Pro Derechos Humanos y la Federación Internacional Pro Derechos Humanos-España, hacemos un llamamiento a que no se permita violentar la voluntad popular del pueblo venezolano de recuperar su libertad, así como el regreso de los ocho millones de venezolanos que han tenido que emigrar.

