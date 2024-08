Me han hecho caso

No creo que así haya sido, pero, ya es casualidad, que servidora venga reivindicando más fuentes, más monumentos, más espacios ajardinados para Zamora y el Ayuntamiento anuncie la adquisición de 111 elementos urbanos, entre ellos cinco fuentes o 30 bancos. Le ha faltado completar su oferta con algún que otro monumento. Podría erigirse una estatua a los ajeros. El recordado Ricardo Flecha realizó un boceto maravilloso que se puede llevar a cabo. Ya puestos y abundando en las fiestas de San Pedro, podrían erigir monumento a los alfareros, sobre todo los de la tierra, los de Pereruela y Moveros y de paso también a ceramistas como Numa, Nuria Martín, que dejaron Madrid y apostaron por Zamora poniendo a Torregamones en el mapa.

Me encanta lo de las jardineras personalizadas. En una sociedad que se despersonaliza a pasos agigantados, tener unas jardineras personalizadas, tiene un valor incuestionable. Me ha encantado la idea. Las fuentes rumorosas, como las que el maestro Joaquín Rodrigo retrata en su Concierto de Aranjuez, que no nos falten. Pero, por favor, que no sean unas nimiedades de piedra que haya que investigar para averiguar que son en realidad. Queremos fuentes con personalidad, con una dimensión adecuada, que podamos identificar como tales al primer vistazo. Aunque me temo que las fuentes que va a instalar el Consistorio, nada tengan que ver con las que anidan en mis deseos.

Me gusta este aire primoroso que el señor alcalde le va a dar a Zamora. Esta Zamora que, si es verdad que enamora, debe ser también por su fisonomía, por su estética, por sus elementos, por su belleza. Muchas flores, muchas plantas, mucho césped y muchos monumentos que ya vendrán los pintamonas y los hunos urbanos a destrozarlo todo como la autoridad competente no ponga remedio con castigos ejemplares. Y si son menores, castigos que duelan a sus progenitores en el bolsillo. Pronto se acababa con ese vicio en concreto que, como todos los vicios, también es pernicioso.

Bienvenidos sean todos los elementos urbanos adquiridos por el Ayuntamiento. Lo que sirva para mejorar Zamora hay que recibirlo con satisfacción.

