Evocar, por debajo del radar

"Hace poco eran otros tiempos", dice un amigo sabio, que además es del Atleti. Algo así pensaba estos días pasados de julio, tras estar teletrabajando desde la tierra sanabresa. Se veía poca gente, en general. Mucha menos de la que había en los años ochenta o noventa del pasado siglo XX, una época en la que yo consumía allí el verano completo y todos los pueblos que visitaba estaban llenos de vida. Los tiempos han cambiado, como en toda España, por eso lo nuestro no es una excepción: los abuelos murieron, muchos hijos se casaron con personas de fuera, otros no tuvieron hijos y muchos -casi siempre los más paletos- dejaron de volver al pueblo en vacaciones. Las enloquecidas normas (por llamarlo de alguna manera) urbanísticas tampoco ayudan y es difícil construir viviendas en las zonas rurales de la provincia, pueblos llenos de ruinas que parecen no tener fin.

El caso es que hay poca gente y en pleno mes de julio apenas se ven rapaces jugando en los pueblos. Y, sin embargo, por debajo del radar de los libros de historia, por debajo de la espuma del día a día, ocurren cosas en esta tierra rayana y olvidada que invitan a un cierto optimismo de cara al futuro. Lo pensaba el día de clausura del Campus deportivo que organizan en la Puebla Kenio y Antolín Gonzalo, dos hermanos con una amplia experiencia profesional de primer nivel en el mundo del fútbol y que, año tras año, encuentran un hueco en julio para organizar una actividad hermosa y necesaria en su tierra. Si el año pasado todo el peso recayó en Antolín, porque Kenio estaba guiando a la selección femenina sub17 al título mundial en la India, este año Antolín forma parte del equipo técnico de Michel en el Al-Qadisiyah saudí y se encuentra en plena pretemporada, por lo que la dirección de la actividad recayó en su hermano. A muchos de usted les sonará el tema, porque este periódico tiene a Araceli Saavedra en el zona –el periodismo local es un lujo y será el último en caer– y ella ha acercado en varias ocasiones este evento a los lectores. Son casi veinte años de Campus y La Opinión siempre ha estado ahí para contarlo: a veces creo que no somos conscientes de lo importante que son los periódicos para poner luz en lo que nos rodea…

El resultado del Campus es cada año espectacular: esta vez, casi un centenar de niños han pasado por una actividad centrada en el deporte, con la que colaboran varios exalumnos de otros años y que permite a muchos niños conocer a otros chavales de la comarca. Jugar al aire libre, colaborar y competir de una manera amena y entre amigos para, por el camino, conocer la lucha contra el fuego o diversas por rutas por el Lago, entre otras muchas actividades. El campus no sería posible sin la voluntad de sus dos promotores, desde luego, pero tampoco sin la ayuda del ayuntamiento sanabrés y sin la colaboración desinteresada de la Caja Rural, la única entidad financiera zamorana que queda en el territorio: la deuda de gratitud que vamos adquiriendo todos con la sensibilidad que muestra el equipo liderado por Cipriano García es cada vez más grande. Además, está el apoyo de pequeñas empresas de la zona, como las aguas de Calabor o el camping de Puebla, sin ir más lejos.

"La evocación perdura, no la vida", dejó escrito el poeta barcelonés José Agustín Goytisolo. El recuerdo de estos años, de estos veranos, de estas actividades, será lo que perdure en muchos de los que, hoy niños, disfrutan cada año de actividades como esta. Así que, como padre, muchas gracias a todos los que lo hacen posible.

