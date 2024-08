Cosas del verano

Puedes estar tumbado bajo un árbol en pleno bosque, con las manos colocadas bajo la nuca, con la idea de que tu cabello no llegue a estar en contacto directo con la tierra. Y desde esa posición decúbito supino dirigir la mirada hacia el cielo, buscando algo que pueda llegarte en forma de evocación o de recuerdo. Quizás no llegues a ver el azul en su máxima intensidad, porque entre él infinito y tú pueden estar las ramas de un chopo, para impedirlo. Y si no son las de un chopo, pueden ser las de un roble, o las de un álamo, aunque proliferen más las encinas.

Quizás optes por dirigir la mirada hacia un lado donde encontrarás a olmos y negrillos del sotobosque. O si prefieres otear más cerca, justo a tu lado aparecerá un conjunto de pequeñas orquídeas que alguien las bautizó en su día con el nombre de "Amor de dama". O quizás, en determinada época del año, podrás escuchar el rumor de las aguas del arroyo que atraviesa Valorio.

Porque se trata del bosque de Valorio, ese remanso de paz que ha ido evolucionando desde la época medieval hasta verse reducido a ochenta hectáreas. Valorio continúa existiendo sin haber protestado por las toneladas de madera que le fueron extraídas en siglos pasados. Poderoso e insignificante a la vez, es un bosque que se encuentra a un paso de varios barrios de la ciudad, los de San Lázaro, San Isidro y Transcastillo, apenas a cinco minutos andando.

Valorio, antes Vallis Aureus, o sea Valle Dorado, es un espacio de solaz y a la vez de tranquilidad para los zamoranos. No obstante, poca gente llega a visitarlo con la suficiente asiduidad como para aprovecharse de cuanto de natural tiene, ya sea su variedad vegetal o las más de ciento cuarenta especies de aves que gustan pasar en él parte del año.

Valorio ha sido, y continúa siendo, fuente de inspiración de artistas y poetas. Así forma parte de los lienzos de José María Mezquita y de los versos de Agustín García Calvo.

Porque una vez te dije

"Hueles a violetas"

ya tengo cada año

que ir a traértelas.

¡Ay, que condena,

que ya no sé,

si son ellas tú,

si eres tú ellas!

Solo dos veces al año, coincidiendo con las dos romerías más destacadas, es multifrecuentado. Con la de la Hiniesta (La más antigua de España) por los romeros que llevan a la Virgen de la Concha al pueblo vecino de la Hiniesta para visitar a la Virgen de aquella localidad en el monasterio de Santa María la Real, y después retornar a la ciudad para ocupar su puesto en la Iglesia de San Antolín. Mientras, la del Cristo de Valderrey, una imagen de rogativa del S.XVII, es llevado a la ermita que lleva su nombre, levantada en el S.XVIII, desde la iglesia del Espíritu Santo de Zamora.

De manera que excepto estas dos fechas, el resto del año el bosque de Valorio es un remanso de paz solo interrumpido por el sosegado paseo de algunos viandantes y el canto de las aves, entre las que no pueden faltar los ruiseñores, aunque no haya que descartar a mirlos y abubillas.

Pues eso. Que puedes estar tumbado en ese suelo asentado sobre materiales Cenozoicos, observando todo lo que te rodea, solo limitado por la inmensidad del cielo. Quizás no se te ocurra pensar que de sus canteras salieron en el S.XII piedras luego utilizadas para hacer jambas, sillares y dinteles en los edificios de la Zamora de entonces. Pero ello no impide que puedas revivir recuerdos escondidos en los ocultos rincones de la memoria. Y sin tener que soportar de fondo el ronroneo del tráfico urbano. Ni el bit bit del teléfono móvil que pueda llegar a distraerte. Ni tener que discernir cual es la cola más corta entre las cajas de un supermercado.

Eso es lo que te da Valorio. Y sin pedirte nada a cambio. Sin engañarte diciéndote que allí vas a encontrar cigüeñas negras o águilas imperiales, volando a ras del suelo, para que las inmortalices haciéndoles una fotografía con el teléfono. En Valorio hay lo que hay. Más de lo que cabría esperar para un pequeño espacio de poco más de dos kilómetros de longitud. Y, por ende, al tratarse de un bosque de andar por casa puedes ir vestido como te venga en gana, simplemente teniendo en cuenta la estación del año en la que te encuentres. En Valorio no busques una epopeya, pero si una pausa.

Si no pones límites a tu imaginación puedes revivir placenteras escenas evocadoras del pasado, o rememorar algún pasaje de tu vida que haya llegado a marcarte sin ser tu consciente de ello.

Valorio es un lujo que no llegamos a valorar lo suficiente los zamoranos, como tampoco lo hacemos con las riberas del Duero en su periplo por estos pagos, mientras atraviesa la ciudad en post de su final en el Atlántico, ya en tierras portuguesas.

