Repoblemos de lobos España

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha tumbado la ley regional que permitía la caza del lobo en Castilla y León. Como era de esperar, los movimientos llamados ecologistas han aplaudido; los ganaderos rechazan el fallo y la Junta, impulsora de la medida, asegura que "acata y comparte" la resolución y que la aplicará cuando la especie deje de estar protegida. O sea, digo yo, dentro de tres o cuatro siglos… si es que por estos pagos quedan todavía personas y no están habitados al completo por lobos y otras especies, cinegéticas o no. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha dado una larga cambiada muy al estilo del portavoz Carlos Fernández Carriedo. Sí, pero… Parte de culpa la tiene el Gobierno de España (¿quién si no? por mandar un informe alejado de la realidad… Aquí todo lo hemos hecho bien y no se han cazado lobos en situaciones desfavorables… En fin, nada nuevo. Y ni una sola mención a que, tal vez, a lo mejor, acaso, quizás, la ley autonómica tenía errores o no se ajustaba a la normativa europea. Qué sé yo. No siempre toda la culpa la tienen los demás.

El caso es que los tribunales europeos han anulado la ley de Caza de Castilla y León, que, entre otras cosas, permitía cazar 339 lobos al norte del Duero entre 2019 y 2022. Es decir, ha tumbado una normativa que ya estaba pasada… o eso parece, porque, en estos asuntos, suele haber tantos recovecos que uno se pierde. La sentencia del TJUE es clara: la ley regional es contraria a la directiva europea para la protección de los hábitats; por tanto, "el lobo no puede ser declarado como especie cazable en una parte del territorio de un Estado miembro cuando su estado de conservación a nivel nacional es desfavorable". Y ahí veo yo una enorme laguna o, lo que es peor, un alejamiento de la realidad. ¿Hay que esperar a cazar controladamente lobos al norte del Duero hasta que abunden en Murcia, Andalucía o Badajoz?, ¿los ganaderos de Aliste o Sanabria que vienen sufriendo lobadas sangrientas y ruinosas dependen de si llegan y prosperan estos cánidos en Ciudad Real, en Vizcaya o en Zaragoza? Habrá que aguardar siglos, como comentaba yo antes. Me da la impresión de que los jueces europeos no han puesto los pies en la tierra y no han atendido posibles excepciones. ¿Las explicó bien la Junta?, ¿las incluyó en su informe el gobierno central? Mucho me temo que no. Y de aquellos polvos, estos lobos.

Y, claro, si no se aplican salvedades, pasa lo que ha pasado. Puede ser, seguro que sí, que el lobo esté en el conjunto de España en situación desfavorable, que necesite protección, pero en Zamora, no. En esta provincia, y en otras cercanas, no hay peligro de que el lobo se escaste; hay muchos y crían bien. Por consiguiente, una lógica muy lógica nos diría que se podrían cazar con el oportuno cuidado y control. No es lo mismo, no lo es, permitir capturar lobos en la Sierra de la Culebra que en los Pirineos o en las inmediaciones de Barcelona o Madrid, que es donde suelen anidar los naturalistas más fuertes, influyentes y subvencionados. Pues, nada. Café para todos. Parece que el lobo ibérico corre peligro en España, así que prohibimos su caza en todo el territorio nacional (no sé si el análisis incluye también a las islas; no estaría mal ver corretear lobeznos por el Teide o por la glamurosa noche de Ibiza).

Como las quejas de los ganaderos zamoranos han logrado poco, habrá que buscar soluciones. La más segura e inmediata es exportar lobos al resto de España. Creo que eso no lo prohíben los tribunales europeos. Se cogen unos cuantos (al modo “cuñao” sobran expertos para todo) se llevan a Cataluña, a Navarra o al País Vasco, cuidamos de que se reproduzcan y los vean quienes censuran su caza controlada y ya está; en unos añitos (o siglos), España entera llena de lobos.

Y los ganaderos de Zamora (si es que quedan) tan contentos. Ven como hay soluciones para todo.

