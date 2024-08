Contra la gallina de los huevos de oro

Solo las personas insensatas y con poca cabeza son capaces de matar la gallina de los huevos de oro, es decir, las "gallinas" (patrimonio, rentas, salarios, empleos, cualificaciones, competencias, habilidades, etc.) que proporcionan los recursos necesarios para satisfacer las necesidades humanas básicas o fundamentales. Si aplicamos lo escrito al turismo, de un tiempo a esta parte nos encontramos con un incremento muy considerable de grupos y movimientos sociales que despotrican contra la deriva de un fenómeno universal que, según cuentan, ha llevado a la ruina económica, social y cultural de barrios, ciudades o pueblos de muchos lugares del mundo. Y todo por culpa de haber convertido la actividad económica vinculada al turismo en una herramienta más (¡otra herramienta más!) para la búsqueda de beneficios económicos, a cualquier precio y aunque en el camino vaya dejando cadáveres por doquier. Es lo que sostienen quienes se oponen a la turistificación, un proceso social que comparte espacio con otros fenómenos que lo acompañan: la gentrificación (barrios, normalmente empobrecidos o de clase obrera, que se transforman en áreas residenciales y de ocio), la llamada "overturism" (saturación turística) o el proceso de gourmetización (transformación de los mercados de abastos que pasan a ser un destino de ocio especializado en experiencias gastronómicas, dirigidas a un consumidor de alto poder adquisitivo y, especialmente al turista). Imagino que les suena.

Pues bien, si en otros territorios de la geografía nacional o internacional se empieza a observar al turismo como una rémora para el desarrollo y la calidad de vida de los autóctonos, en otros espacios (léase Zamora, sin ir más lejos, aunque no solo) seguimos pensando que el turismo es una de esas gallinas de los huevos de oro que debemos cuidar, mimar y proteger a toda costa. Y ello porque los turistas contribuyen a incrementar el Producto Interior Bruto de un territorio, la renta per cápita, los empleos directos e indirectos y, en definitiva, la riqueza de sus gentes. Si es así, y así parece que es cuando consultamos los indicadores de la actividad turística en España (véanse los datos en la cuenta satélite del Instituto Nacional de Estadística) o a nivel mundial (véanse los impactos en ONU Turismo, anteriormente conocida como la Organización Mundial del Turismo), entonces, ¿por qué hay personas, grupos, organizaciones, etc., que protestan contra una actividad que, supuestamente, es una gallina que se dedica a producir "huevos de oro"? Evidentemente, porque algo no cuadra. No obstante, dado que en la España supuestamente vaciada, en donde la despoblación es una de nuestras señas de identidad, entiendo que deberíamos ponernos al frente de las protestas, pero en este caso para solicitar que esos turistas que no son bien aceptados en esos mundos de Dios sepan que en estas tierras del Oeste les vamos a recibir con los brazos abiertos. Dicho queda.

