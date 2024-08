La plaza del pueblo

Ahora que se acercan las fiestas de Santa Marina en Aguilar de Tera, recuerdo los días que cruzaba la Plaza Mayor, camino de la Escuela y me detenía para mirar los alrededores como algo familiar y cotidiano; era una Plaza de pueblo en toda su autenticidad y encanto; un espacio para reunirse y jugar.

En aras de "modernizar" la Plaza y dentro del programa de Rehabilitación Integral insertaron dos pérgolas y unos cuantos bancos de hormigón en el centro de la plaza rectangular. Creo que no fue una buena idea. Después de diez años ese espacio no ha servido para reunirse ni para divertirse ya que las verbenas tuvieron que trasladarse a otra plaza más pequeña y poco adecuada. Es más, se rompió el equilibrio natural de la plaza, es decir, la memoria del lugar. Ese equilibrio natural que no es otra cosa que la emoción ante el placer de conversar, encontrarse y disfrutar de la fresca en plena plaza. Es decir, emocionarse ante los placeres sencillos de la vida. Al usar materiales como el hormigón para los bancos desapareció esa atmósfera y surgió la impresión de mal gusto al no servir para habitar en ella.

¿Qué hacer? Como diría mi madre, zurcir lo que está roto. La plaza perdió su encanto y ya no se reconoce el lugar. Un buen remiendo sería dar unas buenas puntadas y rehabilitar el marco y la memoria del lugar; un lugar de utilidad pública que requiere un decoro urbano y el consenso de los vecinos. ¡Felices Fiestas!

Egidio García García

