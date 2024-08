Dicho sea coloquialmente, el pollo montado por Pedro Sánchez para investir a Salvador Illa y no quedarse él mismo desnudo consiste en dejar a España en pelota picada. Barbón aterrizó ayer de vacaciones para recalcar que no va a hacer nada que perjudique a Asturias. Pero la pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar para que el secretario general del partido, a la sazón presidente del Gobierno, que le emplea colocándolo en sus listas, no la perjudique permitiendo la ruptura del régimen general de financiación autonómica para favorecer a Cataluña y agraviar al resto de las comunidades. El precio que se está pagando por un puñado de votos vuelve a ser demasiado alto, y esta vez el cálculo es en cifras contantes y sonantes.

Por la mínima, 550 votos, la militancia de ERC ha dado luz verde a un cambio de modelo fiscal en España. El esperpento crece, no se puede creer que alguien en sus cabales pueda habernos traído hasta aquí para seguir con su huida hacia delante. No sé si los socialistas críticos, si el sursuncorda, pero alguien debería frenar este proyecto personal y psicópata que nos conduce directos al precipicio.

Asturias, en concreto, es la región que, por sus características demográficas, puede salir más dañada por el pacto fiscal catalán. Es, de hecho, la que más se beneficia de la solidaridad interterritorial; el recorte en los recursos comunes podría resultar catastrófico para el futuro de la región. La España a que nos lleva la idea cesarista de Sánchez y su intento particular de supervivencia es la verdadera España vaciada. La de la desigualdad que amenaza al Estado del bienestar.

Ahora cada uno debe empezar a hacerse su composición de lugar para ver cómo se puede atajar el disparate que supone desvestir tantos santos para investir a uno y no quedarse desnudo el artífice de esta terrible fractura nacional. Él sigue repitiendo que todo es en beneficio de todos, haciendo gala, como acostumbra, de una indignidad pública sonrojante.

