En agosto, sobre todo en Zamora, no todo está cerrado por vacaciones. En la provincia no hay un solo pueblo que no se vista con ropaje de fiesta. ¡Y que fiestas! A veces tengo la sensación que son mucho mejores en calidad y cantidad que las celebradas en la capital. Algunos carteles anunciadores, de los muchos que se han pegado por doquier en Zamora, dan fe de lo que digo.

Me encanta ver a la provincia vibrar, divertirse, celebrar al santo, al Cristo o a la Virgen que sea de la forma que lo hacen. La parte religiosa, procesiones incluidas, no se puede obviar. Sin esa parte, algunas fiestas no tendrían sentido, a sabiendas de que el titular festivo es un habitante el cielo.

Hoy, concretamente en Villardeciervos, localidad que me encanta y de la que me declaro apasionada, se inician sus Fiestas de Verano 2024, que organiza con esmero la Asociación Cultural de Villardeciervos. Con un campeonato de bolos darán el pistoletazo de salida. Hasta el próximo día 9 todo será alegría, celebración, divertimento, participación, donde lo musical, lo deportivo, lo lúdico y lo cultural tienen cabida casi a partes iguales.

Precisamente, esta tarde, sobre las 19.00 horas, la profesora, escritora e ilustre vecina de Villardeciervos, María del Pilar Río Fernández, pronunciará una interesante conferencia, "Controlar tu mente para cuidar el cerebro". María Pilar es una cualificada experta que sabe desgranar todo lo que se puede y se debe hacer para ayudar a nuestro cerebro a sabiendas de que la salud física por sí sola no es suficiente para mantener sano el cerebro. Años de educación, ser socialmente activo, participando en actividades cognitivamente estimulantes pueden ayudar a reducir el riesgo de demencia y deterioro cognitivo, entre otras cuestiones de calado.

Para no perdérselo, para escuchar atentamente sus sabios consejos y explicaciones. Esta diplomada en Ciencias Humanas y licenciada en Ciencias de la Educación, lleva toda su dilatada trayectoria profesional ayudando a los demás, incluidos los numerosos alumnos que han pasado por su academia. Actividades así, completan y dan prestigio a las fiestas de verano.

