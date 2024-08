Epidemia de efectos adversos

Hay gente a la que le gustan los toros y hay gente a la que le gustan esos gastrobares en los que se deconstruyen mis corderos para aderezarlos después con nitrógeno líquido, espesante y demás mejunjes. Y luego estoy yo, que me gusta acertar siempre, y por eso pienso mal.

Esta semana pasada me he tragado unos programas de televisión dedicados a hablar enteramente sobre una charla que Miguelito Bosé iba a dar en Mallorca junto a un campesino famoso por asegurar que bebe agua con lejía para estar más sano que una manzana sana.

Cuando hay un campesino de por medio, llámese José Bové o Rodolfo Montiel, incluso Josep Pàmies, pienso que no todo está perdido. Porque como muy locamente decía Dalí, lo importante es que hablen de uno, o del noble oficio del arado, la trilla y el nitrato de amonio, aunque sea para bien.

Resulta altamente inquietante que un programa de televisión sobre sucesos como es Código10, le dedique todo su tiempo a la conferencia del cantante y el campesino. Sobre todo, ahora que el panorama informativo en materia de juzgados y audiencias nacionales está que arde, con las ramificaciones del caso Koldo, más las de los casos del novio de Ayuso y la esposa de Sánchez, junto al liberador final del caso de los ERE.

Pero la buena gente de Antena3 ha debido de hacer sus cuentas de la vieja, ha aplicado algún algoritmo o ha recibido la oportuna consigna, en fin, que ha decidido que lo más conveniente en estos momentos es rescatar del baúl de los recuerdos el volver a hacer pública mofa del negacionismo contra las vacunas COVID.

Y para conseguir sus fines entrevistaron a un médico negacionista, pero que podía haber sido la mismísima Belén Esteban refutando la teoría de la relatividad. Hubiera dado igual, se expresarían de igual e ininteligible manera. Lo cual hace sospechar que en este país le dan el título de médico, y el de pastora de ovejas, a cualquiera.

Pero lo mejor estaba aún por llegar. Qué probabilidades hay de que… ninguna, porque las coincidencias no existen. Así que la noche siguiente en la Sexta Explica, sesión doble, más de lo mismo. Más campesino famoso, más agua con lejía, más negacionismo y más Miguelito Bosé. Miguelito Bosé hasta para aburrir a las ovejas, y sin sacar nuevo disco ni comprar más olivar ni nada.

La Sexta Explica: un sábado noche con todo su tropel de mercenarios del periodismo, periodistas vendidos al sistema por treinta talentos de plata o por un atril en prime time. Y con su multitudinaria audiencia: todos aquellos que no tenemos vida o estamos más solos que un árbol perdido en mitad de este desierto cerealista que es Tierra de Campos, táchese lo que no proceda.

La Sexta Explica: con el gran Antonio Maestre, lo de gran va de coña, fiel seguidor de la moda de Abascal y Gabriel Rufián, verbigracia esa de la camisa dos tallas más pequeña para justificar la carísima matrícula del carísimo gimnasio, y que lo mismo habla con saña del campesino bebedor de lejía o de los kulaks y demás señoritos del campo, que se enajena y resuelve él solito que la izquierda debe replantearse su enfermiza relación con los transgénicos, porque hay unos tomates modificados genéticamente que resisten muy bien la sequía.

El día menos pensado le da un aire y dice que ya puestos, la izquierda debería replantearse también su izquierdosa postura sobre modificar el ADN humano, para así crear por fin a ese Hombre Nuevo del que tanto hablaba el Che Guevara.

Alguien que no necesite comer ni beber. De este modo solucionaríamos uno de los problemones derivados del caos climático, y además alcanzaríamos el ODS número 1, el de Hambre Cero. En resumidas cuentas, que no es santo de mi devoción el bueno de Antonio Maestre.

Maestre divaga, pero yo sigo a lo mío, pensando mal y acertando.

Y es que algo huele a podrido en España. En medio de un pandemónium informativo con Trump, Begoña, los Juegos Olímpicos, los atentados yihadistas de lobos solitarios o Cataluña, qué sentido tiene sacar del congelador la consigna oficial de volver a atacar a los negacionistas. Todo el sentido del mundo.

Hay un rum rum en la sociedad que lo escuchan hasta los sordos. Está muriendo demasiada gente que no debería morirse, y todos sospechamos la causa. Y los médicos no lo niegan. No hablan de ello abiertamente, pero no lo niegan. Para qué, ahí están las cifras.

Ahí están también los países, Canadá e Inglaterra, que han demandado a las farmacéuticas por esta epidemia de efectos adversos derivados de las vacunas COVID que soportamos cual filósofos estoicos. Ahí están los Estados de los Estados Unidos que están haciendo lo propio. Aunque legalmente no haya nada que hacer, porque la gente se vacunó por propia voluntad. Por propia voluntad, y porque si no lo hacías te convertían en un apestado social.

Tanta culpa tiene Maestre como los medios de comunicación generalistas.

La función del periodismo siempre fue la de informar, formar y entretener, cuándo se desvirtuó esta verdad sagrada. Cuándo se convirtieron los medios de comunicación en meros voceros del poder. Cuándo dejaron de poner en duda, atacar en modo dialéctico, rebatir y tirar por tierra la consigna oficial. Y luego se lamentan porque la gente se informa en portales subversivos.

Ganadera y escritora

